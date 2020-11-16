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Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на железной дороге

16 ноября 2020 17:21
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Новости Беларуси. Рельсовая война. В Беларуси продолжают пытаться блокировать движение на железнодорожных путях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на железной дороге-1

В стране участились случаи организованных диверсий. Что это – хулиганские побуждения или терроризм?

Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на железной дороге-4

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Генеральная прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства о безопасности движения и сохранности имущества на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории республики. В последнее время отмечена криминогенная активность в данной сфере. На железной дороге совершены противоправные действия, которые угрожали безопасности движения, жизни и здоровью граждан, были направлены на дестабилизацию общественного порядка в стране.

Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на железной дороге-7

Камни и проволока на рельсах. Итог – экстренное торможение состава. К слову, тормозной путь поезда может достигать километра. И беда не в том, что неизбежны задержки в расписании. Из-за неразберихи может произойти трагедия. И это настоящий терроризм, который может привести к человеческим жертвам.

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# Белорусская железная дорога # общество # Анжелика Курчак # Фотофакт

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