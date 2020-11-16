Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на железной дороге

Новости Беларуси. Рельсовая война. В Беларуси продолжают пытаться блокировать движение на железнодорожных путях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране участились случаи организованных диверсий. Что это – хулиганские побуждения или терроризм?