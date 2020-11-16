Новая Боровая уже два дня без воды. Как местные жители справляются с проблемой?

Вода в кранах пропала еще 15 ноября. Обследование продолжается и сейчас, параллельно проводится мониторинг качества воды. Делается все, чтобы восстановить водоснабжение в максимально сжатые сроки. Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды.

Я приехал с работы. Вот с баночкой иду искать воду, как и все.

То вода есть, то ее нет – так комментируют ситуацию жители Новой Боровой. Алексей сразу после работы отправляется на поиски воды с цистернами. По дороге находятся попутчики. Так что вместе долго искать не приходится.

Алексей Матусевич: Утром вода чуть-чуть лилась маленькой струйкой. Ее отключили. Водоканал вроде пытается что-то решить, но как-то я вижу, что не бежит впереди. Ребенок сегодня в садик не пошел. Воды нет. И пока мы ждем.

Терпение у жителей Новой Боровой еще есть, но уже заканчивается. Жилые дома, детский сад и даже пожарная часть – второй день без холодной и горячей воды.

Оксана Семашко, корреспондент: Пока специалисты пытаются восстановить водоснабжение, возле многоэтажек дежурят цистерны с живительной влагой. Не оставили в беде соседей и жители ближайших микрорайонов.

Неравнодушные и гостеприимные белорусы приглашают к себе домой в уборные, душ и стирку. Возле самих цистерн, как видим, ажиотажа нет. Они здесь курсируют круглосуточно.

Татьяна Петренко:

Подвозят воду канистрами. Ребята помогают. Но тоже непонятно ни время, во сколько подвозят, ни адреса. То есть друг у друга все узнают, куда подвезли и уже туда идут люди за водой. Но все равно это вторые сутки, честно говоря, это уже начинает сложности создавать определенные. Особенно, допустим, семьям с детьми. Я с трудом понимаю, как это происходит.

«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?

Воду подвозят прямо из артезианской скважины в Дражне. Кстати, она одна из лучших в столице.