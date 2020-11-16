«Вторые сутки стоим». Почему на белорусско-литовской границе снова очереди из грузовиков?

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе снова не совсем приятная картина – километровые очереди из грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация уже набила оскомину, вот только водителям большегрузов явно не до лирики.

У «Каменного Лога» сутками стоит в пробке больше, чем полтысячи машин. Столько же суммарно на подъезде к пунктам пропуска «Привалка» и «Бенякони». Еще около трех сотен ожидают въезда в Евросоюз в «Котловке». Кто не дает зеленый свет и какие меры предпринимает белорусская сторона, разбиралась Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Это уже негласное правило у водителей – измерять длину очереди в так называемой условной точке: у здания, где продаются страховки. Отсюда до пункта пропуска «Привалка» примерно 5 километров. И если хвост автомобильной пробки дошел до «страховок», значит придется простоять в ожидании несколько суток. И вот сейчас большегрузы даже преодолели критическую отметку. Осенью традиционно вырастает грузопоток в Евросоюз. Это конец года, время закрывать обязательства по контрактам, к тому же полным ходом идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Большинство водителей везут грузы в страны Западной Европы. Путь неблизкий, а несколько суток простоя на границе – это риск не успеть к заказчику.

Иван Казак, водитель:

Вторые сутки стоим. Ситуация, сами видите: колейка очень большая, не знаю… Литовцы держат долго. Пока здесь движемся, а вот вся задержка там – не принимают. Вот, коллеги стоят, говорят, что не принимают.

Дмитрий Костенко, водитель:

Вторые сутки стоим, продвижек нет, все заполнено, сами видите – терминалы забиты.

– В субботу встал в 8 часов вечера и вот до сих пор. Уже переработка пошла у меня, то есть больше 15 часов работы. И вот постоянно так.

– Почему?

– Литовцы не работают. Постоять двое суток – уже как-то и нервы сдают, и все на свете.

Основная проблема в том, что литовские служащие не могут работать синхронно с белорусскими – у сопредельной стороны меньше штат и уже пункт пропуска. Все видно наглядно: оформленные нашими таможенниками грузовики вынуждены скапливаться в терминале и ожидать, когда же их примет сопредельная сторона. Терминал, понятно, не резиновый. Когда он заполняется, начинают расти очереди на подъезде к белорусскому пункту пропуска. А еще у сопредельной стороны стали уже традицией сбои в компьютерных системах именно в пиковые дни.

Андрей Кудаш, первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

За последние пять дней литовской стороной не принято порядка 700 транспортных средств. Основными причинами литовская сторона указывает, как правило, обновление программных продуктов, указывает необходимость проведения дополнительного контроля. Кроме того, по имеющейся у нас информации, у них не в полной мере укомплектованы смены, что связано с болезнью сотрудников. А дальше еще интереснее. На днях национальная ассоциация перевозчиков Литвы заявила, что белорусы якобы не могут обеспечить нормальную работу границы из-за большого количества заболевших коронавирусом сотрудников. В гродненской таможне информацию опровергли: количество людей в сменах у них не изменилось, и даже, если уж на то пошло, не один раз они предлагали литовцам обоюдно увеличить пропускную способность. Но что-то ответа так и не дождались.