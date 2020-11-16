«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?

Новости Беларуси. Минскводоканал допускает возможность умышленного повреждения системы водоснабжения в микрорайоне Новая Боровая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вода в кранах пропала еще 15 ноября. Обследование продолжается и сейчас, параллельно проводится мониторинг качества воды. Делается все, чтобы восстановить водоснабжение в максимально сжатые сроки. Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды.

Ее доставляют прямо из артезианской скважины в Дражне. Кстати, она одна из лучших в столице.

Вячеслав Рыков, водитель Минскводоканала:

С Солтыса, 24 заправляемся, артезианская вода. Ну людей нормально, после пяти будет больше, наверное. Садики сейчас набрали большое количество воды. Благодарят: «Спасибо».

В Минскводоканале заверили, сейчас идет скрупулезная проверка сетей. В колодцах ищут также возможные перекрытые заглушки. Взяты пробы воды для проверки в лаборатории.

Ольга Макрецова, начальник отдела Минскводоканала:

Специалистами Минскводоканала с целью выявления причин этих перебоев было произведено обследование сетей. В результате обследования была выявлена неисправность запорной арматуры. Хотелось бы отметить, что не исключается и факт умышленного повреждения данной запорной арматуры.