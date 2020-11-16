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«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?

16 ноября 2020 16:53
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Новости Беларуси. Минскводоканал допускает возможность умышленного повреждения системы водоснабжения в микрорайоне Новая Боровая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода в кранах пропала еще 15 ноября. Обследование продолжается и сейчас, параллельно проводится мониторинг качества воды. Делается все, чтобы восстановить водоснабжение в максимально сжатые сроки. Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды.

«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?-1

«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?-3

Ее доставляют прямо из артезианской скважины в Дражне. Кстати, она одна из лучших в столице.

«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?-6

Вячеслав Рыков, водитель Минскводоканала:
С Солтыса, 24 заправляемся, артезианская вода. Ну людей нормально, после пяти будет больше, наверное. Садики сейчас набрали большое количество воды. Благодарят: «Спасибо».

«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?-9

В Минскводоканале заверили, сейчас идет скрупулезная проверка сетей. В колодцах ищут также возможные перекрытые заглушки. Взяты пробы воды для проверки в лаборатории.

«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?-12

Ольга Макрецова, начальник отдела Минскводоканала:
Специалистами Минскводоканала с целью выявления причин этих перебоев было произведено обследование сетей. В результате обследования была выявлена неисправность запорной арматуры. Хотелось бы отметить, что не исключается и факт умышленного повреждения данной запорной арматуры.

«Не исключается и факт умышленного повреждения». Что говорит Минскводоканал о ситуации в Новой Боровой?-15

Не теряют надежды на то, что вода в Новой Боровой вскоре появится и жители микрорайона, и специалисты Минскводоканала. На устранение аварии сейчас направили максимум усилий.

# Водоснабжение # общество # Вячеслав Рыков # Ольга Макрецова # Фотофакт

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