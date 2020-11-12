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Двое мужчин пытались повредить железнодорожные пути в Молодечненском районе. Возбуждено уголовное дело

12 ноября 2020 15:02
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Новости Беларуси. За попытку повредить железнодорожные пути в Молодечненском районе задержаны два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое мужчин пытались повредить железнодорожные пути в Молодечненском районе. Возбуждено уголовное дело-1

Инцидент произошел возле остановочного пункта «Вязынка». В сумерках милиционеры заметили двух мужчин, которые находились на путях. Когда правоохранители приблизились к ним, неизвестные кинулись врассыпную. Тем не менее их задержали.  

Двое мужчин пытались повредить железнодорожные пути в Молодечненском районе. Возбуждено уголовное дело-4

У одного обнаружили бутылку с бензином, балаклаву и плоскогубцы. Выяснилось, что они наложили четырехметровую проволоку на одном из перегонов.

Двое мужчин пытались повредить железнодорожные пути в Молодечненском районе. Возбуждено уголовное дело-7

Александр Копишев, начальник УУР УВД Миноблисполкома:
Оперативные действия сотрудников уголовного розыска не позволили им достичь желаемого результата, а именно ложного срабатывания светофора и тем самым принудительной блокировки дорожного движения. В настоящее время задержанные сознаются в содеянном. Сегодня в Министерстве внутренних дел достаточно сил и средств для контроля безопасного функционирования железной дороги, а также сил и средств для установления всех виновных в совершении подобных диверсионных действий.

Двое мужчин пытались повредить железнодорожные пути в Молодечненском районе. Возбуждено уголовное дело-10

При каких обстоятельствах задержаны сотрудниками милиции?
– Прикреплял трос к контактам рельсов.
– С какой целью это делали?
– Замыкания цепи сигнализации.
– Был задержан сотрудниками милиции после попытки натяжения провода на железнодорожных путях.

Двое мужчин пытались повредить железнодорожные пути в Молодечненском районе. Возбуждено уголовное дело-13

С какой целью и с кем это делали?
– Делал с мужем сестры из хулиганских побуждений, можно так сказать, на пьяную голову.

Двое мужчин пытались повредить железнодорожные пути в Молодечненском районе. Возбуждено уголовное дело-16

Правовую оценку поступку дали следователи. Возбуждено уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения.

# Белорусская железная дорога # происшествия # Александр Копишев # Фотофакт

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