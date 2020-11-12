Двое мужчин пытались повредить железнодорожные пути в Молодечненском районе. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. За попытку повредить железнодорожные пути в Молодечненском районе задержаны два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел возле остановочного пункта «Вязынка». В сумерках милиционеры заметили двух мужчин, которые находились на путях. Когда правоохранители приблизились к ним, неизвестные кинулись врассыпную. Тем не менее их задержали.

У одного обнаружили бутылку с бензином, балаклаву и плоскогубцы. Выяснилось, что они наложили четырехметровую проволоку на одном из перегонов.

Александр Копишев, начальник УУР УВД Миноблисполкома:

Оперативные действия сотрудников уголовного розыска не позволили им достичь желаемого результата, а именно ложного срабатывания светофора и тем самым принудительной блокировки дорожного движения. В настоящее время задержанные сознаются в содеянном. Сегодня в Министерстве внутренних дел достаточно сил и средств для контроля безопасного функционирования железной дороги, а также сил и средств для установления всех виновных в совершении подобных диверсионных действий.

– При каких обстоятельствах задержаны сотрудниками милиции?

– Прикреплял трос к контактам рельсов.

– С какой целью это делали?

– Замыкания цепи сигнализации.

– Был задержан сотрудниками милиции после попытки натяжения провода на железнодорожных путях.

– С какой целью и с кем это делали?

– Делал с мужем сестры из хулиганских побуждений, можно так сказать, на пьяную голову.