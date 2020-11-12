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Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка

12 ноября 2020 17:46
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Новости Беларуси. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали одного из лидеров анархистского движения Николая Дедка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обыске у него обнаружили «коктейли Молотова», крупные суммы денег, экстремистские материалы. Он являлся администратором Telegram-канала Мiкоlа, в котором призывал и обучал граждан террористической деятельности. В частности, блокировке железнодорожных путей.

О самом анархисте и последствиях его деятельности видеоматериал Григория Азаренка.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Террор – последний шанс наших протестующих хоть на что-то. Поэтому разные экстремистские Telegram-каналы начали распространять инструкцию блокировки железных дорог с помощью проволоки. Нашлись те, кто решил заниматься подобным.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-4

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-6

Григорий Азаренок:
До читателей подобных инструкций не доходит, что значит проволока на рельсах. Электронная система будет заблокирована, поезд не сможет ехать, будет вынужден остановиться. Из-за этого не только пострадают экономика и логистика, опасность столкновения поездов становится очень вероятной. И если врежется поезд с людьми в состав, перевозящий опасные грузы, в стране возможна экологическая катастрофа.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-9

При каких обстоятельствах задержаны сотрудниками милиции?

Прикреплял трос к контактам рельсов.

С какой целью это делали?

Замыкания цепи сигнализации.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-12

Был задержан сотрудниками милиции после попытки натяжения провода на железнодорожных путях.

С какой целью и с кем это делали?

Делал с мужем сестры с целью… Да из хулиганских побуждений, можно так сказать, на пьяную голову.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-15

Григорий Азаренок:
Эти герои вчера вечером вышли на дело. Установили на рельсы 1,5 метра проволоки. Потом попытались сбежать от милиционеров. Не получилось.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-18

Александр Копишев, начальник УУР УВД Миноблисполкома:
Оперативные действия сотрудников уголовного розыска не позволили им достичь желаемого результата, а именно ложного срабатывания светофора и тем самым принудительной блокировки дорожного движения. В настоящее время задержанные сознаются в содеянном. Следственным комитетом Республики Беларусь дана правовая оценка их действиям по статье 309-й Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы за содеянные преступления.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-21

Григорий Азаренок:
Это – настоящий террор. А составляют подобные инструкции вот такие персонажи. Это – Николай Дедок, анархист со стажем, идейный вдохновитель терроризма в нашей стране. На конспиративной квартире у него нашли вот это.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-24

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-26

Что это за бутылки были обнаружены в ходе обыска?

Это не мои бутылки.

А чьи это бутылки?

Я не знаю. Я вообще туда не лазил. Туда, где они были найдены.

Куда? Где было обнаружено?

Вы откопали в полке в нише.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-29

Вот здесь вот были обнаружены бутылки?

Да.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-32

Вот здесь вот три бутылки, завернутые в полотенце. Вот эти, которые стоят возле дивана, да?

Да.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-35

Как вы думаете, что это за… на что похоже?

[неразборчиво] взрывное.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-38

Взрывное что?

Я не знаю, что это – бензин, керосин… я вообще не знаю, что это.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-41

Установлено, что 32-летний минчанин на протяжении нескольких лет администрировал радикально настроенный Telegram-канала Мiкоlа. Там он публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций прямого действия. Там же публиковал личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывал к угрозам, травле и насилию, оскорблял милиционеров, журналистов и госслужащих. В ходе обыска квартиры задержанного изъяты иностранные банковские платежные карточки и крупная сумма денег в различной валюте. Они предназначались для финансирования участников протестных акций.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-44

Григорий Азаренок:
Гражданин Дедок действительно был подкован в анархистской агитации. Вот как он учил поклонников держаться на допросах:

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-47

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-49

К какой субкультуре относишься?

Отношусь к анархистскому движению.

С какого года?

С 2003-го.

Какие у вас цели и задачи?

Цель и задача – свержение государства, борьба с системой.

Каких каналов администратором являешься?

Mikola, «Дзядок», «Прамень».

Что в этих каналах? Какой контент, к чему призываете, какие цели?

Контент призывают к свержению режима, к борьбе с правоохранительными органами.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-52

В том, что я сделал, я раскаиваюсь и больше так делать не буду. И всех призываю такого не делать. Люблю свою страну.

Григорий Азаренок:
12 ноября Telegram-канала Мiкоlа сменил название и имидж. Всем рекомендую подписаться. А сам Микола теперь долго будет размышлять над преимуществами государственности перед анархизмом.

Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка-55

Григорий Азаренок:
А я лишь предупрежу. Господа террористы. Известны все ваши конспиративные адреса. Известны чаты, которыми вы пользуетесь между собой, известны все нычки и схроны. Известны вы сами и ваши кураторы. Известно, что вы делали вчера и планируете делать завтра. Если вас не взяли сегодня, то только потому, что это пока нецелесообразно. Войну с государством, защищающим людей, выиграть невозможно.

# Милиция Беларуси # происшествия # Григорий Азарёнок # Николай Дедок # Александр Копишев # Фотофакт

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