Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка

Новости Беларуси. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали одного из лидеров анархистского движения Николая Дедка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При обыске у него обнаружили «коктейли Молотова», крупные суммы денег, экстремистские материалы. Он являлся администратором Telegram-канала Мiкоlа, в котором призывал и обучал граждан террористической деятельности. В частности, блокировке железнодорожных путей. О самом анархисте и последствиях его деятельности видеоматериал Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Террор – последний шанс наших протестующих хоть на что-то. Поэтому разные экстремистские Telegram-каналы начали распространять инструкцию блокировки железных дорог с помощью проволоки. Нашлись те, кто решил заниматься подобным.

Григорий Азаренок:

До читателей подобных инструкций не доходит, что значит проволока на рельсах. Электронная система будет заблокирована, поезд не сможет ехать, будет вынужден остановиться. Из-за этого не только пострадают экономика и логистика, опасность столкновения поездов становится очень вероятной. И если врежется поезд с людьми в состав, перевозящий опасные грузы, в стране возможна экологическая катастрофа.

При каких обстоятельствах задержаны сотрудниками милиции? Прикреплял трос к контактам рельсов. С какой целью это делали? Замыкания цепи сигнализации.

Был задержан сотрудниками милиции после попытки натяжения провода на железнодорожных путях. С какой целью и с кем это делали? Делал с мужем сестры с целью… Да из хулиганских побуждений, можно так сказать, на пьяную голову.

Григорий Азаренок:

Эти герои вчера вечером вышли на дело. Установили на рельсы 1,5 метра проволоки. Потом попытались сбежать от милиционеров. Не получилось.

Александр Копишев, начальник УУР УВД Миноблисполкома:

Оперативные действия сотрудников уголовного розыска не позволили им достичь желаемого результата, а именно ложного срабатывания светофора и тем самым принудительной блокировки дорожного движения. В настоящее время задержанные сознаются в содеянном. Следственным комитетом Республики Беларусь дана правовая оценка их действиям по статье 309-й Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы за содеянные преступления.

Григорий Азаренок:

Это – настоящий террор. А составляют подобные инструкции вот такие персонажи. Это – Николай Дедок, анархист со стажем, идейный вдохновитель терроризма в нашей стране. На конспиративной квартире у него нашли вот это.

Что это за бутылки были обнаружены в ходе обыска? Это не мои бутылки. А чьи это бутылки? Я не знаю. Я вообще туда не лазил. Туда, где они были найдены. Куда? Где было обнаружено? Вы откопали в полке в нише.

Вот здесь вот были обнаружены бутылки? Да.

Вот здесь вот три бутылки, завернутые в полотенце. Вот эти, которые стоят возле дивана, да? Да.

Как вы думаете, что это за… на что похоже? [неразборчиво] взрывное.

Взрывное что? Я не знаю, что это – бензин, керосин… я вообще не знаю, что это.

Установлено, что 32-летний минчанин на протяжении нескольких лет администрировал радикально настроенный Telegram-канала Мiкоlа. Там он публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций прямого действия. Там же публиковал личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывал к угрозам, травле и насилию, оскорблял милиционеров, журналистов и госслужащих. В ходе обыска квартиры задержанного изъяты иностранные банковские платежные карточки и крупная сумма денег в различной валюте. Они предназначались для финансирования участников протестных акций.

Григорий Азаренок:

Гражданин Дедок действительно был подкован в анархистской агитации. Вот как он учил поклонников держаться на допросах:

К какой субкультуре относишься? Отношусь к анархистскому движению. С какого года? С 2003-го. Какие у вас цели и задачи? Цель и задача – свержение государства, борьба с системой. Каких каналов администратором являешься? Mikola, «Дзядок», «Прамень». Что в этих каналах? Какой контент, к чему призываете, какие цели? Контент призывают к свержению режима, к борьбе с правоохранительными органами.

В том, что я сделал, я раскаиваюсь и больше так делать не буду. И всех призываю такого не делать. Люблю свою страну. Григорий Азаренок:

12 ноября Telegram-канала Мiкоlа сменил название и имидж. Всем рекомендую подписаться. А сам Микола теперь долго будет размышлять над преимуществами государственности перед анархизмом.