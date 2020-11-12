Григорий Азарёнок о блокировке железных дорог и задержании Николая Дедка
Новости Беларуси. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали одного из лидеров анархистского движения Николая Дедка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При обыске у него обнаружили «коктейли Молотова», крупные суммы денег, экстремистские материалы. Он являлся администратором Telegram-канала Мiкоlа, в котором призывал и обучал граждан террористической деятельности. В частности, блокировке железнодорожных путей.
О самом анархисте и последствиях его деятельности видеоматериал Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Террор – последний шанс наших протестующих хоть на что-то. Поэтому разные экстремистские Telegram-каналы начали распространять инструкцию блокировки железных дорог с помощью проволоки. Нашлись те, кто решил заниматься подобным.
Григорий Азаренок:
До читателей подобных инструкций не доходит, что значит проволока на рельсах. Электронная система будет заблокирована, поезд не сможет ехать, будет вынужден остановиться. Из-за этого не только пострадают экономика и логистика, опасность столкновения поездов становится очень вероятной. И если врежется поезд с людьми в состав, перевозящий опасные грузы, в стране возможна экологическая катастрофа.
При каких обстоятельствах задержаны сотрудниками милиции?
Прикреплял трос к контактам рельсов.
С какой целью это делали?
Замыкания цепи сигнализации.
Был задержан сотрудниками милиции после попытки натяжения провода на железнодорожных путях.
С какой целью и с кем это делали?
Делал с мужем сестры с целью… Да из хулиганских побуждений, можно так сказать, на пьяную голову.
Григорий Азаренок:
Эти герои вчера вечером вышли на дело. Установили на рельсы 1,5 метра проволоки. Потом попытались сбежать от милиционеров. Не получилось.
Александр Копишев, начальник УУР УВД Миноблисполкома:
Оперативные действия сотрудников уголовного розыска не позволили им достичь желаемого результата, а именно ложного срабатывания светофора и тем самым принудительной блокировки дорожного движения. В настоящее время задержанные сознаются в содеянном. Следственным комитетом Республики Беларусь дана правовая оценка их действиям по статье 309-й Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкции которой предусматривают до 3 лет лишения свободы за содеянные преступления.
Григорий Азаренок:
Это – настоящий террор. А составляют подобные инструкции вот такие персонажи. Это – Николай Дедок, анархист со стажем, идейный вдохновитель терроризма в нашей стране. На конспиративной квартире у него нашли вот это.
Что это за бутылки были обнаружены в ходе обыска?
Это не мои бутылки.
А чьи это бутылки?
Я не знаю. Я вообще туда не лазил. Туда, где они были найдены.
Куда? Где было обнаружено?
Вы откопали в полке в нише.
Вот здесь вот были обнаружены бутылки?
Да.
Вот здесь вот три бутылки, завернутые в полотенце. Вот эти, которые стоят возле дивана, да?
Да.
Как вы думаете, что это за… на что похоже?
[неразборчиво] взрывное.
Взрывное что?
Я не знаю, что это – бензин, керосин… я вообще не знаю, что это.
Установлено, что 32-летний минчанин на протяжении нескольких лет администрировал радикально настроенный Telegram-канала Мiкоlа. Там он публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций прямого действия. Там же публиковал личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывал к угрозам, травле и насилию, оскорблял милиционеров, журналистов и госслужащих. В ходе обыска квартиры задержанного изъяты иностранные банковские платежные карточки и крупная сумма денег в различной валюте. Они предназначались для финансирования участников протестных акций.
Григорий Азаренок:
Гражданин Дедок действительно был подкован в анархистской агитации. Вот как он учил поклонников держаться на допросах:
К какой субкультуре относишься?
Отношусь к анархистскому движению.
С какого года?
С 2003-го.
Какие у вас цели и задачи?
Цель и задача – свержение государства, борьба с системой.
Каких каналов администратором являешься?
Mikola, «Дзядок», «Прамень».
Что в этих каналах? Какой контент, к чему призываете, какие цели?
Контент призывают к свержению режима, к борьбе с правоохранительными органами.
В том, что я сделал, я раскаиваюсь и больше так делать не буду. И всех призываю такого не делать. Люблю свою страну.
Григорий Азаренок:
12 ноября Telegram-канала Мiкоlа сменил название и имидж. Всем рекомендую подписаться. А сам Микола теперь долго будет размышлять над преимуществами государственности перед анархизмом.
Григорий Азаренок:
А я лишь предупрежу. Господа террористы. Известны все ваши конспиративные адреса. Известны чаты, которыми вы пользуетесь между собой, известны все нычки и схроны. Известны вы сами и ваши кураторы. Известно, что вы делали вчера и планируете делать завтра. Если вас не взяли сегодня, то только потому, что это пока нецелесообразно. Войну с государством, защищающим людей, выиграть невозможно.