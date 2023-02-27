Геннадий Бровка: БНТУ предлагает введение термина «инновационная безопасность». Что это значит?

Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу « По существу » развернется настоящий диалог.

Кирилл Казаков, СТВ: Слушая разговор о том, что у нас, возможно, не хватит полупроводников или еще чего-то… Сегодня опубликованы списки смартфонов свыше 300 долларов, которые возможно или невозможно импортировать и экспортировать в Беларусь. Европейцы нам рекомендуют за какую-то сумму покупать холодильник и не привезут сюда холодильник стоимостью выше 750 долларов. Русских обвиняют в том, что они из Украины привозят микроволновки и стиральные машины ради полупроводников. Это же как раз последний пункт (научно-технологическая обеспеченность национальной безопасности). Мы же не скрываем, что у нас с Аленой IРhone и нет белорусского телефона. Что мы можем этому противопоставить? Даже этому заявлению.

Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:

Я начал бы с теории. Есть известное выражение классиков, что практика без теории слепа, а теория без практики мертва. Все-таки надо подчеркнуть Концепцию как важный теоретический документ, который позволяет строить какие-то практические шаги, выстраивать политическую стратегию и тактику. В связи с этим новая редакция Концепции, которая сейчас обсуждается, – это шаг вперед прежде всего в теории. Мы должны отметить, что научно-технологическая безопасность волнует многих. БНТУ предлагает, эти предложения вылились в конкретные обращения в Госкомитет по науке и технологиям, в Академию наук о введении термина и понятия «инновационная безопасность». Что такое инновационная безопасность? Это вопрос, связанный с инновационным развитием. Это предложение заключено в том, что безопасность через развитие. Мы можем сказать, что в любом виде безопасности инновационная составляющая представлена. И в военной сфере нам нужно современное оружие, и в демографической.

Для того чтобы обеспечить выживаемость популяции и рост демографический, необходимо с самого начала обеспечить повышение рождаемости, то есть выживаемость детей. Для этого нужны кюветы. Нужны лекарства, чтобы лечить эффективно и быстро. Вопрос этот связан не только чисто с экономикой. Мы видим, что и в политике широко используются инновации. Что такое инновация? Это внедрение достижений научно-технического прогресса в жизнь. Именно внедрение, а не просто что-то новое. Когда мы говорим об обществе «Знание», что опять же связано со всеми видами безопасности, мы подразумеваем, что это должен быть поток, постоянные инвестиции и получение результата.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Это руководство к действию». Отстает ли наша Концепция безопасности от современных технологий?

«Подсказала жизнь». Для чего в Концепции нацбезопасности раздел о биобезопасности?

«Мы закладываем определенный запас прочности». Для чего нужна новая Концепция национальной безопасности?