Миклашевич: «Обновлённая Конституция – это народная Конституция». Кто и как принимал Основной закон нашей страны?

Новости Беларуси. Важнейшая веха в развитии суверенного государства. 27 февраля – ровно год с момента проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, 27 февраля 2022-го мы выбрали будущее своей страны, заложили прочный фундамент для дальнейшего эволюционного пути развития. Обновленный Основной закон внес изменения во многие сферы: от социальных вопросов до глобальных принципов. Каковы цели конституционных преобразований? Кому и зачем они нужны?

В бюллетене всего один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Ровно год назад мы сделали свой выбор. За обновление Основного закона страны высказались без малого 83 % участников голосования. Явка составила почти 78 %, а значит, референдум состоялся. То есть белорусы осознанно шли на избирательные участки и не сомневались в своем ответе. Что и понятно: образ нашего общего будущего формировали в буквальном смысле толокой. Проект Конституции обсуждали во всех уголках Беларуси, и каждый неравнодушный к судьбе родной страны мог высказать свое мнение.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

В Конституционную комиссию поступило много тысяч предложений граждан как общего, так и конкретного характера. Безусловно, усилия комиссии были направлены на то, чтобы услышать голос народа, пожелания наших граждан, как усовершенствовать закон страны. Поэтому в конечном итоге сегодня можно утверждать, что обновленная Конституция – это народная Конституция. Она прорабатывалась и принималась нашим народом. И в ней нашли отражения все пожелания, чаяния наших граждан: как жить дальше, как развиваться нашей стране, обществу.

Ничто не вечно. Придет время, и главный закон вновь будут дополнять и менять. Неизменно одно – общая ответственность за судьбу родной страны. Наш выбор сегодня создает наше завтра.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Нужно равняться на поколение победителей». Игорь Сергеенко о подвигах ветеранов и исторической памяти

Семейную политику Беларуси закрепили на уровне Конституции. Что в нее входит, рассказала Ирина Костевич

Год с момента референдума. Что изменилось в стране после обновления Конституции?