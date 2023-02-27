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Семейную политику Беларуси закрепили на уровне Конституции. Что в неё входит, рассказала Ирина Костевич

27 февраля 2023 17:26
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Новости Беларуси. Важнейшая веха в развитии суверенного государства. 27 февраля – ровно год с момента проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, 27 февраля 2022-го мы выбрали будущее своей страны, заложили прочный фундамент для дальнейшего эволюционного пути развития. Обновленный Основной закон внес изменения во многие сферы: от социальных вопросов до глобальных принципов.  

Семейную политику Беларуси закрепили на уровне Конституции. Что в неё входит, рассказала Ирина Костевич-1

Не свернуть с суверенного и независимого пути, сохранить все права и гарантии человека. Не ломать, а укреплять и строить. Вот суть изменений. Но не все так просто. Нельзя просто принять обновленную Конституцию. Привести в соответствие с ней необходимо и законы. К примеру, в первом и втором чтении депутатами уже принято 35 законопроектов, которые подписаны главой государства. Всего же парламентариям нужно скорректировать порядка 90 законов.  

Семейную политику Беларуси закрепили на уровне Конституции. Что в неё входит, рассказала Ирина Костевич-4

Особое внимание, в том числе со стороны общественности, Закону «О Всебелорусском народном собрании». У ВНС теперь конституционный статус. Это высший представительный орган власти, который определяет внешнюю и внутреннюю политику страны. Аналогов народному вече, которое, к слову, в новом статусе соберется уже в апреле 2023 года, в мире нет. Уникальная, в какой-то степени самобытная политическая система призвана защитить белорусов от любых манипуляций извне. 

Лукашенко: делегаты работают на общественных началах, не надо кричать, что мы деньги будем тратить на ВНС. Подробности здесь.  

Родители – это мама и папа. Третьего не дано. Мир может сходить с ума и давать неопределенный пол малышам. В Беларуси в этом вопросе давно определились. Причем на уровне Основного закона. Брак – это союз мужчины и женщины.  

Семейную политику Беларуси закрепили на уровне Конституции. Что в неё входит, рассказала Ирина Костевич-7

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:  
Вопросы традиционной, счастливой семьи – это основа нашей государственной семейной политики. И уже после принятия Конституции очень много сделано. 21 октября 2022 года мы стали впервые отмечать день отца, тем самым признав важную роль отца в укреплении семьи, воспитании детей, усилении брака. Действительно создании счастливой семьи. Когда у государства очень много счастливых семей, обязательно государство будет процветать, потому что в этих семьях обязательно будут рождаться не один, не два, а трое, пятеро и шестеро деток.  

Семейную политику Беларуси закрепили на уровне Конституции. Что в неё входит, рассказала Ирина Костевич-10

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# Конституция # общество # Ирина Костевич # Илона Волынец # Александр Лукашенко # Фотофакт

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