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Глава МИД Беларуси провел встречу с Президентом Кыргызстана

23 июля 2026 17:14
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Развитие отношений между Минском и Бишкеком, актуальные вопросы международной повестки. Эти темы были в центре внимания Максима Рыженкова на встрече с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Глава белорусского внешнеполитического ведомства находится с официальным визитом в этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стороны наметили комплекс шагов по углублению сотрудничества – от усиления связей между правительствами и профильными министерствами до координации на арене ООН и других мировых площадок.

Глава МИД Беларуси провел встречу с Президентом Кыргызстана-2

Также обсудили перспективные экономические проекты, основу для которых заложили недавние договоренности премьер-министров двух стран. Максим Рыженков передал Садыру Жапарову теплые приветствия и наилучшие пожелания от Александра Лукашенко. Президент Кыргызстана, в свою очередь, адресовал белорусскому лидеру самые искренние слова поддержки. 

Глава МИД Беларуси также поздравил руководство Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН, отметив растущий международный авторитет Бишкека. В основе всех намеченных планов неизменно остаются подлинно братские узы, которые связывают народы Беларуси и Кыргызстана.

# Беларусь-Кыргызстан # Максим Рыженков # Международное сотрудничество # Садыр Жапаров

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