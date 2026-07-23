Глава МИД Беларуси провел встречу с Президентом Кыргызстана

Развитие отношений между Минском и Бишкеком, актуальные вопросы международной повестки. Эти темы были в центре внимания Максима Рыженкова на встрече с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Глава белорусского внешнеполитического ведомства находится с официальным визитом в этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны наметили комплекс шагов по углублению сотрудничества – от усиления связей между правительствами и профильными министерствами до координации на арене ООН и других мировых площадок.
Также обсудили перспективные экономические проекты, основу для которых заложили недавние договоренности премьер-министров двух стран. Максим Рыженков передал Садыру Жапарову теплые приветствия и наилучшие пожелания от Александра Лукашенко. Президент Кыргызстана, в свою очередь, адресовал белорусскому лидеру самые искренние слова поддержки.
Глава МИД Беларуси также поздравил руководство Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН, отметив растущий международный авторитет Бишкека. В основе всех намеченных планов неизменно остаются подлинно братские узы, которые связывают народы Беларуси и Кыргызстана.