Глава МИД Беларуси провел встречу с Президентом Кыргызстана

Развитие отношений между Минском и Бишкеком, актуальные вопросы международной повестки. Эти темы были в центре внимания Максима Рыженкова на встрече с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Глава белорусского внешнеполитического ведомства находится с официальным визитом в этой стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны наметили комплекс шагов по углублению сотрудничества – от усиления связей между правительствами и профильными министерствами до координации на арене ООН и других мировых площадок.