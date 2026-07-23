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Коллективу Минархитектуры и строительства представили нового руководителя ведомства

23 июля 2026 17:01
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Коллективу Министерства архитектуры и строительства представили нового руководителя ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До настоящего времени Вадим Ольшевский работал на посту заместителя председателя Брестского облисполкома, курируя вопросы строительства, транспорта и ЖКХ.

Коллективу Минархитектуры и строительства представили нового руководителя ведомства-2

Строительная отрасль должна внести значимый вклад в дальнейшее развитие страны – на это ориентирует Президент. Еще одно важное направление – экспорт услуг. Речь идет о возведении объектов нашими специалистами за рубежом. Успешные примеры реализации проектов есть не только в России, но и других государствах. 

# Вадим Ольшевский # Отставки и назначения в Беларуси

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