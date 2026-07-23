«Отдыхать вам там не придется». Лукашенко поставил задачи новому послу Беларуси в Таджикистане
Обновление управленческой вертикали. Во Дворце Независимости 23 июля состоялся кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко назначил новых министров архитектуры и лесного хозяйства, руководителей дипкорпуса и согласовал назначения местной вертикали власти.
Состав новой команды сформирован из опытных практиков, но времени на адаптацию у назначенцев попросту нет. Руководители приходят на свои должности в самый разгар уборочной страды.
Обращаясь к назначенцам, глава государства подчеркнул, что сегодня на кону стоит экономический суверенитет страны и каждый на своем месте должен работать на максимуме возможностей.
Важный акцент Президент сделал на железной технологической дисциплине, личной ответственности каждого руководителя и жестком выполнении государственных задач – от контроля за эффективным ремонтом техники на хлебных нивах и поддержки экспорта до глубокого развития регионов и выстраивания прочных связей с зарубежными партнерами.
Спрос с новой управленческой команды будет персональным и бескомпромиссным. Репортаж Алены Сыровой.
Глава Администрации Президента еще в субботу, анонсируя график главы государства на эту неделю, рассказал, что определенно стоит ждать кадровый день и перестановки в местной вертикали. Сегодня они и случились, но прежде озвучили те, что уровня государственного и даже международного. Не все предсказуемо.
Ольшевский Вадим Иванович представляется на должность министра архитектуры и строительства. Ульдинович Сергей Станиславович представляется на должность министра лесного хозяйства. Худолеев Александр Федорович представляется на вакантную должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Таджикистан.
С кого бы, вы думали, начал разговор Президент? С кандидатов на должности министров? Нет, с того, кто кардинальнее меняет свою жизнь и место службы. Александр Худолеев с позиции первого замминистра по чрезвычайным ситуациям становится Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Таджикистане. Внезапно?
– Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
– Так точно, товарищ Президент.
– Давления не было?
– Нет, товарищ Президент. Очень давно согласован этот вариант.
– Я помню все эти согласования.
– Много бесед провели.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Таджикистан – очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Эмомали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна. И основа там уже заложена. Надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Стратегия там выработана. Очень бы хотелось, чтобы по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
Очевидно, с дисциплиной проблем не будет, да и с товарооборотом быть не должно. Связи у нового посла в Таджикистане есть.
Александр Худолеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане:
Вы знаете, я не единожды был в Таджикистане, в том числе по роду своей службы, доставлял гуманитарную помощь непосредственно народу Таджикистана. Общался с руководством страны, вице-премьером, безусловно, со своими коллегами, поэтому у меня установились дружеские взаимоотношения. Я думаю, что это послужит поводом для того, чтобы где-то продвигать интересы Республики Беларусь, соответственно, в Таджикистане.
После общения с главой государства Президентом было отмечено, что у нас установились теплые дружеские взаимоотношения. И что отрадно отметить, существует крепкая мужская дружба между нашими лидерами. Это будет фундаментом для того, чтобы мы усугубили взаимовыгодное сотрудничество.
Лукашенко обновил руководящий состав министерств, дипкорпуса и местной вертикали власти.
Кстати, та самая гуманитарная помощь, о которой рассказывал экс-первый замминистра МЧС журналистам, в Душанбе направлялась чуть больше года назад. Помощь жителям Таджикистана понадобилась после разрушительных землетрясений: погибли и пострадали люди, не устояли сотни жилых домов и других зданий в двух районах, в том числе школы, медпункты и больница. Беларусь поддержала медоборудованием и стройматериалами. В последнем мы знаем толк. Строительная школа в нашей стране сохранилась с советских времен, отрасль в целом вроде и развивается, но с нюансами. Отчасти поэтому глава государства снова принимает кадровое решение по главе профильного ведомства. Предыдущий в должности проработал полтора года. Читайте здесь.