«Отдыхать вам там не придется». Лукашенко поставил задачи новому послу Беларуси в Таджикистане

Обновление управленческой вертикали. Во Дворце Независимости 23 июля состоялся кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко назначил новых министров архитектуры и лесного хозяйства, руководителей дипкорпуса и согласовал назначения местной вертикали власти. Состав новой команды сформирован из опытных практиков, но времени на адаптацию у назначенцев попросту нет. Руководители приходят на свои должности в самый разгар уборочной страды. Обращаясь к назначенцам, глава государства подчеркнул, что сегодня на кону стоит экономический суверенитет страны и каждый на своем месте должен работать на максимуме возможностей. Важный акцент Президент сделал на железной технологической дисциплине, личной ответственности каждого руководителя и жестком выполнении государственных задач – от контроля за эффективным ремонтом техники на хлебных нивах и поддержки экспорта до глубокого развития регионов и выстраивания прочных связей с зарубежными партнерами. Спрос с новой управленческой команды будет персональным и бескомпромиссным. Репортаж Алены Сыровой.

Глава Администрации Президента еще в субботу, анонсируя график главы государства на эту неделю, рассказал, что определенно стоит ждать кадровый день и перестановки в местной вертикали. Сегодня они и случились, но прежде озвучили те, что уровня государственного и даже международного. Не все предсказуемо.

Ольшевский Вадим Иванович представляется на должность министра архитектуры и строительства. Ульдинович Сергей Станиславович представляется на должность министра лесного хозяйства. Худолеев Александр Федорович представляется на вакантную должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Таджикистан. С кого бы, вы думали, начал разговор Президент? С кандидатов на должности министров? Нет, с того, кто кардинальнее меняет свою жизнь и место службы. Александр Худолеев с позиции первого замминистра по чрезвычайным ситуациям становится Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Таджикистане. Внезапно?

– Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?

– Так точно, товарищ Президент.

– Давления не было?

– Нет, товарищ Президент. Очень давно согласован этот вариант.

– Я помню все эти согласования.

– Много бесед провели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таджикистан – очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Эмомали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна. И основа там уже заложена. Надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Стратегия там выработана. Очень бы хотелось, чтобы по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве. Очевидно, с дисциплиной проблем не будет, да и с товарооборотом быть не должно. Связи у нового посла в Таджикистане есть.