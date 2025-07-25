Гендиректор СТВ и министр МЧС поздравили сотрудников ведомства с Днём пожарной службы Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 25 июля ваш профессиональный праздник, День пожарной службы Республики Беларусь. Я хочу от своего имени, от лица команды и всего ЗАО «Столичного телевидения» поздравить лично вас и весь личный состав Министерства с этим профессиональным праздником. Пожелать вам крепчайшего здоровья, семейного благополучия. Огромное спасибо за ваше мужество и верность долгу!

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Я, в свою очередь, хочу сказать, что это один из профессиональных праздников белорусских спасателей. Он является одним из основных праздников, потому что службе МЧС 31 год будет в сентябре. А пожарной службе Беларуси уже, слава богу, будет 172 года. Поэтому по-настоящему спасательное ведомство стало тогда, когда пожарная охрана Министерства внутренних дел перешла в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Поэтому спасибо большое за поздравление.

Я своих ребят, своих коллег, своих друзей по службе хочу от души поздравить с профессиональным праздником, пожелать им сухих рукавов, крепчайшего здоровья, успехов их родным, близким. Конечно же, пожелать успехов и здоровья нашим ветеранам, на которых строилась система Министерства по чрезвычайным ситуациям, которая по-настоящему превратилась в корпорацию по спасению людей, прибытию на помощь и оказанию людям помощи, которые терпят бедствие.

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