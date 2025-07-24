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Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с крушением пассажирского самолёта в Амурской области

24 июля 2025 19:54
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Все пассажиры разбившегося под Тындой в Амурской области самолета Ан-24 погибли, подтвердили в Следственном комитете России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с крушением пассажирского самолёта в Амурской области-2

В регионе объявлен трехдневный траур. Трагедия унесла жизни 49 человек, включая пятерых детей. Лайнер выполнял рейс Хабаровск – Тында. Около 13 часов по местному времени перестал выходить на связь и пропал с радаров. Обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды спасательным вертолетом.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. В связи с крушением самолета соболезнование Владимиру Путину направил Александр Лукашенко.

# ЧП # Крушение

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