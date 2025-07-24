В Московском районе Минска появился парк для чтения под открытым небом
В Год благоустройства на карте столицы появились 9 новых зон отдыха. Каждая из них отличается оригинальностью и своим особенным колоритом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Масштабы проделанной работы оценила комиссия во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой и председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым.
Минск активно преображается, и Год благоустройства задает темп. Пример тому – новые места для отдыха и знаковые локации на карте столицы.
Михаил Ракутин, корреспондент:
Чистый воздух, умиротворение и литературная классика. В Московском районе появился парк для чтения под открытым небом.
«Сад вершаў» расположен недалеко от станции метро «Михалово». Здесь установлены стенды с портретами известных белорусских поэтов, фрагментами их стихов и короткой биографией. Есть и специальное место с бесплатными книгами. Также обустроены прогулочные дорожки. Появилась современная детская площадка и спортивная зона. Автор проекта – победитель городского конкурса «Минская смена» Владислав Кашковский.
Кочанова и Кухарев осмотрели новые зоны отдыха в Минске.
А во Фрунзенском районе к 80-летию Великой Победы в лесопарке «Медвежино» заложили Аллею Героев. Территорию оформили в военной тематике, обустроили дорожки и тропинки, высадили деревья, кустарники и цветы.
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