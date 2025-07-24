В Московском районе Минска появился парк для чтения под открытым небом

В Год благоустройства на карте столицы появились 9 новых зон отдыха. Каждая из них отличается оригинальностью и своим особенным колоритом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Масштабы проделанной работы оценила комиссия во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой и председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым.