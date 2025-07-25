Работники МЧС 25 июля отмечают свой профессиональный праздник

Профессиональный праздник 25 июля у тех, кто своей работой приносит пользу обществу, совершает подвиги, помогает другим. Пожарной службе Беларуси 172 года, и вся ее история – это летопись героических свершений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Службу спасателя-пожарного выбирают мужественные, смелые и отважные. Государство делает все, чтобы, заступая на дежурство, сотрудники МЧС были обеспечены самой современной защитой и техникой, а условия работы позволяли им выполнять свою благородную миссию максимально быстро, эффективно и безопасно.

По случаю профессионального праздника работники Министерства по чрезвычайным ситуациям проведут показательные выступления по всей стране. Большой праздник организуют 26 июля в столице. На площади Победы пройдет торжественный митинг, посвященный Дню пожарной службы и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А сегодня к присяге будут приведены 195 работников МЧС, из которых 15 – офицеры. Праздничная церемония состоится в Университете гражданской защиты.