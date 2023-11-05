Гендиректор «Росатома» рассказал, как ядерные технологии помогут белорусской медицине

Ежегодно БелАЭС будет удовлетворять более 40 % потребности в электричестве. Уже удалось заместить более 5,5 миллиарда кубометров природного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть плюсы и для экологии: за три года работы станции минус девять миллионов тонн парниковых выбросов.

Переоценить эффект, который мирный атом окажет на развитие национальной экономики, невозможно. Также БелАЭС стала мощным стимулом к развитию смежных отраслей. В частности ядерной медицины.

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

Начну все-таки с медицины. Все работает с Минздравом, с вашим онкологическим центром имени Александрова, Академией наук. Уже поставляем линейные ускорители для дистанционной терапии, комплексы высокодозной терапии онкологические и контактные. «Тианокс» – очень интересная установка для терапии легких оксидом азота, которая очень много жизней спасла в годы пандемии. Следующее направление – это радиофармпрепараты и изотопы. У нас 30 % рынка мировых изотопов. Готовы включить медицинские учреждения Беларуси в систему поставок самых современных радиофармпрепаратов. В первую очередь, конечно, онкология и кардиология. Это завтрашний день медицины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть в Польше нам уже не надо будет покупать?

Алексей Лихачев:

Не надо покупать.

Александр Лукашенко:

Центр ядерных технологий – это же многоотраслевое направление?