Гендиректор «Росатома» рассказал, как ядерные технологии помогут белорусской медицине
Ежегодно БелАЭС будет удовлетворять более 40 % потребности в электричестве. Уже удалось заместить более 5,5 миллиарда кубометров природного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть плюсы и для экологии: за три года работы станции минус девять миллионов тонн парниковых выбросов.
Переоценить эффект, который мирный атом окажет на развитие национальной экономики, невозможно. Также БелАЭС стала мощным стимулом к развитию смежных отраслей. В частности ядерной медицины.
Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:
Начну все-таки с медицины. Все работает с Минздравом, с вашим онкологическим центром имени Александрова, Академией наук. Уже поставляем линейные ускорители для дистанционной терапии, комплексы высокодозной терапии онкологические и контактные. «Тианокс» – очень интересная установка для терапии легких оксидом азота, которая очень много жизней спасла в годы пандемии. Следующее направление – это радиофармпрепараты и изотопы. У нас 30 % рынка мировых изотопов. Готовы включить медицинские учреждения Беларуси в систему поставок самых современных радиофармпрепаратов. В первую очередь, конечно, онкология и кардиология. Это завтрашний день медицины.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть в Польше нам уже не надо будет покупать?
Алексей Лихачев:
Не надо покупать.
Александр Лукашенко:
Центр ядерных технологий – это же многоотраслевое направление?
Алексей Лихачев:
Так точно. Там и центр обработки и в интересах сельского хозяйства, и в интересах медицины. Там должен обязательно быть циклотрон, чтобы в конечном итоге уже изотопную продукцию здесь прямо изготавливать. Понятно, что будет огромная исследовательская программа у Академии наук вашей. Это будет интересно атомщикам, потому что нужно тоже свои знания повышать, материаловедением заниматься. Но для меня центр ядерной науки и технологий – это прежде всего центр ядерной медицины, который максимально будет локализован здесь. Я считаю, что с вашего одобрения мы бы занесли это не только в двухсторонний формат, но и в формат одной из отдельных программ Союзного государства.
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