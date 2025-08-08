Ужасы в родном городе и гонения в Польше – поговорили с семьёй из Украины, перебравшейся в Беларусь

Люди продолжают приезжать к нам и по сей день – после долгих скитаний по Европе. Свой новый жизненный этап семья Федьковых из Мариуполя начала в Гомеле. До этого Сергей, Вита и их сын Андрей 5 лет пробыли в Польше, но так и не ощутили гостеприимства. Русский язык стал причиной травли ребенка в школе, а личная позиция супругов по отношению к военным действиям в Украине и советской истории оказалась непопулярной. Дошло до конфликтов с соотечественниками – эмигрантами из западной части Украины.

Сергей Федьков:

В 2014 году еще все начиналось, развал Украины. В основном из Западной Украины приезжали войска, созданные не знаю кем. Ну и не давали людям выйти даже на этот праздник, на 9 Мая. Танки по городу ездили, в людей стреляли.

Вита Федькова:

Старики вышли, чтобы положить цветы, они начали танком ехать на них.

– Рядом с Мариуполем есть на побережье поселок или село. Батальоны «Азов» приезжали, разгромили и людей ограбили. А когда я еду мимо новой почты, стоят БТР, и эти с Западной Украины то, что награбили, отправляют к себе домой.

– Они выставляли в сторону агрессии Россию. Даже когда в 2014 году по нашему району ударили. Все равно было не то, что это они сделали, нет. Это сделала Россия. Вот так было предоставлено, даже для людей. Хотя все люди понимали, что это не Россия, что это сама Украина по своим же бомбит. Все. Многие даже истине верят до сих пор. Конечно, ребенок был в истерике, страшно. А тем более когда мы узнали, что у нас из соседнего дома полностью семью убило. Мальчик пять лет, мама его и родители ее.

– В 2019 решили уехать в Польшу.

– Там работала моя подруга, они с мужем тоже так переехали.

– Изготавливали паркетную доску, ламинат.

– А мы – русскоговорящие, они по-своему говорят, и у нас пошли сразу уже разногласия. Ребенок у нас тоже не хочет. Ему тяжело дается...

– Польская школа, польский язык.

– У нас с детьми был конфликт до того, что, как они говорили: уезжай к себе домой. Вплоть до того, что даже душили. Он приходит и плачет. Вплоть до того, что вылавливали уже после школы. И гоняли вот так вокруг дома. А ты, допустим, на работе.