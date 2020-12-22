Прямой эфир

Ігар Марзалюк: «Сёння нярэдка адмаўляецца, што людзі, якія былі на баку немцаў, падзялялі іх погляды і нацысцкую ідэалогію»

22 декабря 2020 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фашизм для Беларуси – чуждая идеология. Даже во время оккупации лишь малая часть жителей нашей страны разделяла взгляды и идеи гитлеровской Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем страшнее, что спустя почти 76 лет после разгрома нацизма мифы о фашизме снова в ходу.  

Под ударом оказались молодые люди, которые в силу возраста не способны реально оценивать опасность националистических заблуждений.  

О неусвоенных уроках истории рассуждает депутат Палаты представителей и наш постоянный автор Игорь Марзалюк.  

Ігар Марзалюк: «Сёння нярэдка адмаўляецца, што людзі, якія былі на баку немцаў, падзялялі іх погляды і нацысцкую ідэалогію»-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:  
Сёння нярэдка адмаўляецца, што людзі, якія былі на баку немцаў, падзялялі іх погляды і нацысцкую ідэалогію. Акрамя таго адмаўляецца і замоўчваецца злавесная роля ваенізаваных нацысцкіх фармаванняў, створаных з этнічных беларусаў. Дарэчы, варта падкрэсліць, што ў Беларусі мінімальная колькасць мясцовых жыхароў пайшла служыць у паліцыю: па розным падлікам, ад 30 да 54 тысячаў беларусаў ваявала ў розных калабарацыянісцкіх структурах на баку гітлераўскай Германіі. Іх ініцыятыўнасць па знішчэнню сваіх суграмадзянаў адмаўляецца, дбайна замоўчваюцца факты ўдзелу ў Халакосце.

Ігар Марзалюк:  
Між тым у беларускай эміграцыі былі два важных замежных цэнтра. І кожны з іх напярэдадні вайны актыўна супрацоўнічаў з гітлераўцамі. Берлінскі цэнтр ад пачатку арыентаваўся на Гітлера і менавіта з ім звязваў свой лёс. Гэты цэнтр быў звязаны з дзейнасцю Беларускай нацыянал-сацыялістычнай партыі, створанай у Заходняй Беларусі Фабіянам Акінчыцам З 1933 году беларускі нацыянальна-сацыялістычны актыў фінансаваўся нямецкімі нацыстамі.    

Ігар Марзалюк: «Сёння нярэдка адмаўляецца, што людзі, якія былі на баку немцаў, падзялялі іх погляды і нацысцкую ідэалогію»-4

Ігар Марзалюк:  
Пры непасрэднай падтрымцы ведамствам Розэнбэрга групоўкі Акінчыца ў Вільні з лістапада 1933 года пачынаецца выдавацца газета «Новы шлях». Са снежня 1939 года ў Берліне выдавалася газета «Раніца» – рупар пранацысцкіх беларускіх нацыяналістычных арганізацый.  

Читайте также:

Ігар Марзалюк: будзем гаварыць пра тых, хто захварэў на нацысцкую атруту – іх няшмат, але яны ёсць

«Самое страшное, что может быть – гражданская война». Игорь Марзалюк о фашизме, патриотизме и политике

Игорь Марзалюк: человек может поменять политическую точку зрения, но не в тот момент, когда происходит какое-то испытание

Падрабязнасці глядзіце ў нашым відэаматэрыяле.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Были какие-то странные убеждения». В Витебске задержали двух парней, которые сняли со здания государственный флаг
22 декабря 2020 16:41

«Были какие-то странные убеждения». В Витебске задержали двух парней, которые сняли со здания государственный флаг

Владимир Кухарев вручил минчанам награды за вклад в социально-экономическое развитие Беларуси
22 декабря 2020 16:29

Владимир Кухарев вручил минчанам награды за вклад в социально-экономическое развитие Беларуси

Как в Минске изменили принцип работы с ИП? 
22 декабря 2020 16:20

Как в Минске изменили принцип работы с ИП? 