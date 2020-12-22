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О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями

22 декабря 2020 17:11
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Новости Беларуси. Простыми словами о сложном. Откровенно. Формат общения не просто классный час, а ток-шоу. Проект Министерства образования «Школа Активного Гражданина» – раз в месяц учащиеся встречаются с политиками, общественными деятелями, писателями и спортсменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В основе дискуссий – недетские темы. Разговор на равных, даже если в качестве собеседника высокопоставленный чиновник.  

О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями-1

Так, 22 декабря на встречу со школьниками пришла спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Говорили о многом: о малой родине, культуре, спорте, строительстве дорог и даже политике.  

О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями-4

Елена Собачевская, учащаяся 10 класса СШ № 118 Минска:  
Я не ожидала, что с таким значимым человеком можно поговорить на такие откровенные темы, что она такая простая.  

О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями-7

Валерия Борутенко, учащаяся 8 класса СШ № 118 Минска:  
Я в небольшом шоке, что к нам пришел такой важный человек и очень много рассказал. Лично я для себя очень много вынесла и поняла.  

О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями-10

Полина Борозинская, учащаяся 10 класса СШ № 118 Минска:  
Она рассказывала так, что это было на самом деле очень интересно. И захотелось, например, посетить Полоцк.

Моя малая родина – это Минск, и я считаю, что быть патриотом – это нужно любить свою родину.  

О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями-13

О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями-15

Борис Дубров, учащийся 10 класса СШ № 118 Минска:  
Самое главное, что я продвигаю культуру Беларуси, допустим, в других странах. Когда мы куда-то приезжаем, очень часто мне задают вопрос насчет культуры Беларуси. Я всегда представляю ее в лучшей красе и говорю все, как есть. На самом деле очень много людей удивляются нашей культуре и говорят, насколько же классная у нас страна.  

О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями-18

Любовь к родине, честность, доброта – вот формула успеха от Натальи Кочановой. У ребят есть дополнения, но в целом взгляды совпадают.  

Беларусь – страна возможностей. И вклад каждого играет важную роль.  

О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями-21

О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями-23

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Такая форма проведения встреч – «Школа Активного Гражданина», когда тебя приглашают и выбрана определенная тематика, мне очень понравилась. Я сегодня пообщалась с ребятами, послушала их ответы, послушала презентацию, которая была посвящена Году малой родины, трилогии малой родины.  

Вы знаете, у меня замечательные впечатления остались, и я считаю, что мы должны чаще бывать и встречаться с ребятами именно в школе для того, чтобы услышать их мнение, для того, чтобы услышать, какие вопросы у них есть, и донести до них ту информацию, которой владеем мы.  

О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями-26

Школьники примерили на себя роль участников дебатов о жизни и развитии страны, чтобы в любой момент каждый мог заявить: а у меня своя точка зрения.  

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Елена Собачевская # Валерия Борутенко # Полина Борозинская # Борис Дубров # Фотофакт

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