О чём говорила Наталья Кочанова с минскими школьниками? Ребята поделились впечатлениями

Новости Беларуси. Простыми словами о сложном. Откровенно. Формат общения не просто классный час, а ток-шоу. Проект Министерства образования «Школа Активного Гражданина» – раз в месяц учащиеся встречаются с политиками, общественными деятелями, писателями и спортсменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе дискуссий – недетские темы. Разговор на равных, даже если в качестве собеседника высокопоставленный чиновник.

Так, 22 декабря на встречу со школьниками пришла спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Говорили о многом: о малой родине, культуре, спорте, строительстве дорог и даже политике.

Елена Собачевская, учащаяся 10 класса СШ № 118 Минска:

Я не ожидала, что с таким значимым человеком можно поговорить на такие откровенные темы, что она такая простая.

Валерия Борутенко, учащаяся 8 класса СШ № 118 Минска:

Я в небольшом шоке, что к нам пришел такой важный человек и очень много рассказал. Лично я для себя очень много вынесла и поняла.

Полина Борозинская, учащаяся 10 класса СШ № 118 Минска:

Она рассказывала так, что это было на самом деле очень интересно. И захотелось, например, посетить Полоцк. Моя малая родина – это Минск, и я считаю, что быть патриотом – это нужно любить свою родину.

Борис Дубров, учащийся 10 класса СШ № 118 Минска:

Самое главное, что я продвигаю культуру Беларуси, допустим, в других странах. Когда мы куда-то приезжаем, очень часто мне задают вопрос насчет культуры Беларуси. Я всегда представляю ее в лучшей красе и говорю все, как есть. На самом деле очень много людей удивляются нашей культуре и говорят, насколько же классная у нас страна.

Любовь к родине, честность, доброта – вот формула успеха от Натальи Кочановой. У ребят есть дополнения, но в целом взгляды совпадают. Беларусь – страна возможностей. И вклад каждого играет важную роль.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Такая форма проведения встреч – «Школа Активного Гражданина», – когда тебя приглашают и выбрана определенная тематика, мне очень понравилась. Я сегодня пообщалась с ребятами, послушала их ответы, послушала презентацию, которая была посвящена Году малой родины, трилогии малой родины. Вы знаете, у меня замечательные впечатления остались, и я считаю, что мы должны чаще бывать и встречаться с ребятами именно в школе для того, чтобы услышать их мнение, для того, чтобы услышать, какие вопросы у них есть, и донести до них ту информацию, которой владеем мы.