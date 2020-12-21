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Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: мы разрешили её применение и оборот на территории нашей страны

21 декабря 2020 12:08
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Новости Беларуси. Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Беларуси. Об этом 21 декабря заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: мы разрешили её применение и оборот на территории нашей страны-1

Напомним, по договоренности президентов Беларуси и России наша страна стала первой, которая приняла участие в клинических испытаниях. В рамках изучения эффективности прививки были сделаны 100 добровольцам. Вакцинация включает введение двух компонентов, интервал между ними – 21 день. Ревакцинацию прошли 98 человек. Двое контактировали с заболевшими в период между прививками и переболели, поэтому вторую не получили.  

Для изучения всесторонней оценки безопасности и эффективности была создана экспертная группа. В нее вошли ведущие инфекционисты и сотрудники РНПЦ Беларуси. Установлено, что в результате вакцинации вырабатывается устойчивый иммунитет к COVID-19.  

Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: мы разрешили её применение и оборот на территории нашей страны-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
У нас нет сомнений в эффективности, в качестве, безопасности данной вакцины. После всестороннего изучения поданного досье российской стороной в наши регуляторные органы мы приняли решение о регистрации данной российской вакцины и разрешении ее применения и оборота на территории нашей страны. Как вы знаете, в эпидемической ситуации почти все вакцины любого производства я не буду сейчас называть с целью какой-то коммерциализации или наоборот разрешены по двум фазам клинических испытаний. И идут пострегистрационные клинические испытания третьей фазы у всех. Регистрирующие органы Америки, Европейского союза осуществляют процедуры ровно так, как осуществляем их мы, только другой факт, что мы с российской стороной, с нашими коллегами приступили к этому делу раньше, тщательно и, с нашей точки зрения, добились на этом этапе достаточно эффективного взаимодействия.    

Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: мы разрешили её применение и оборот на территории нашей страны-7

Первая партия российской вакцины может поступить уже в январе. На первом этапе планируют вакцинировать 200 тысяч человек с дальнейшим охватом до 2 миллионов.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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