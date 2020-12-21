Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: мы разрешили её применение и оборот на территории нашей страны

Новости Беларуси. Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Беларуси. Об этом 21 декабря заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Беларуси. Об этом 21 декабря заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, по договоренности президентов Беларуси и России наша страна стала первой, которая приняла участие в клинических испытаниях. В рамках изучения эффективности прививки были сделаны 100 добровольцам. Вакцинация включает введение двух компонентов, интервал между ними – 21 день. Ревакцинацию прошли 98 человек. Двое контактировали с заболевшими в период между прививками и переболели, поэтому вторую не получили.
Для изучения всесторонней оценки безопасности и эффективности была создана экспертная группа. В нее вошли ведущие инфекционисты и сотрудники РНПЦ Беларуси. Установлено, что в результате вакцинации вырабатывается устойчивый иммунитет к COVID-19.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
У нас нет сомнений в эффективности, в качестве, безопасности данной вакцины. После всестороннего изучения поданного досье российской стороной в наши регуляторные органы мы приняли решение о регистрации данной российской вакцины и разрешении ее применения и оборота на территории нашей страны. Как вы знаете, в эпидемической ситуации почти все вакцины любого производства – я не буду сейчас называть с целью какой-то коммерциализации или наоборот – разрешены по двум фазам клинических испытаний. И идут пострегистрационные клинические испытания третьей фазы у всех. Регистрирующие органы Америки, Европейского союза осуществляют процедуры ровно так, как осуществляем их мы, только другой факт, что мы с российской стороной, с нашими коллегами приступили к этому делу раньше, тщательно и, с нашей точки зрения, добились на этом этапе достаточно эффективного взаимодействия.
Первая партия российской вакцины может поступить уже в январе. На первом этапе планируют вакцинировать 200 тысяч человек с дальнейшим охватом до 2 миллионов.