Дмитрий Пиневич о вакцине «Спутник V»: мы разрешили её применение и оборот на территории нашей страны

Новости Беларуси. Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Беларуси. Об этом 21 декабря заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, по договоренности президентов Беларуси и России наша страна стала первой, которая приняла участие в клинических испытаниях. В рамках изучения эффективности прививки были сделаны 100 добровольцам. Вакцинация включает введение двух компонентов, интервал между ними – 21 день. Ревакцинацию прошли 98 человек. Двое контактировали с заболевшими в период между прививками и переболели, поэтому вторую не получили.

Для изучения всесторонней оценки безопасности и эффективности была создана экспертная группа. В нее вошли ведущие инфекционисты и сотрудники РНПЦ Беларуси. Установлено, что в результате вакцинации вырабатывается устойчивый иммунитет к COVID-19.