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Впервые за долгое время новогодняя ночь в Беларуси будет снежной

31 декабря 2025 13:54
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Настоящим приветом, но, скорее, из северных широт для белорусов стали снежные сугробы и трескучие морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за долгое время новогодняя ночь в Беларуси будет снежной-2

Такого Нового года давно не видели здешние края. Впервые за долгое время погода будет соответствовать не только календарю, но и праздничному настроению. Синоптики обещают в Минске ночью до минус 16 градусов. В связи с этим в столице около основных концертных площадок будут организованы «точки обогрева». Это большие отапливаемые палатки, где можно угоститься горячим чаем.

# Новый год # снег

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