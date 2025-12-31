Впервые за долгое время новогодняя ночь в Беларуси будет снежной

Такого Нового года давно не видели здешние края. Впервые за долгое время погода будет соответствовать не только календарю, но и праздничному настроению. Синоптики обещают в Минске ночью до минус 16 градусов. В связи с этим в столице около основных концертных площадок будут организованы «точки обогрева». Это большие отапливаемые палатки, где можно угоститься горячим чаем.