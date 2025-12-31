Инновационный МТК на более чем 2 тысячи коров открылся в Клецком районе

Так, в Клецком районе открылся новый молочно-товарный комплекс на более чем 2 тысячи голов. Подробнее – в материале Дарьи Авсюк.

В 2026-м в Минской области построят не менее 30 МТК, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ввод таких объектов – это не только создание рабочих мест, но и существенный рост экспортного потенциала региона.

Комплекс включает четыре здания беспривязного содержания на 528 голов каждое, есть родильное отделение, цех раздоя, профилактории для телят и доильно-молочный блок. Ключевой элемент – автоматизированные системы «Карусель» и «Параллель». Они не только ускоряют процесс дойки, но и обеспечивают индивидуальный учет продуктивности каждой коровы.

Молочно-товарный комплекс в деревне Садовая – наглядный пример трансформации отрасли. Объект высокотехнологичный, все процессы здесь автоматизированы, созданы и соответствующие условия содержания и кормления животных.

Александр Плешевич, начальник сельхозфилиала «Клецкий»:

Предусмотрено так, что все молоко уходит, соприкосновения с воздухом или с чем-то инородным практически нет. Оно все в закрытых системах, вплоть до холодильника. Чтобы знать, какое молоко у нас, какого качества, у нас для этих целей лаборатория есть, которая отбирает, где видно и жирность, и белок молока, соматические клетки.

При полной загрузке МТК здесь планируют получать более 24 тысяч тонн молока в год, со средним удоем на одну корову не менее 9 тысяч килограммов.

На МТК планируют развивать и промышленный туризм. Для этого здесь сделана обзорная площадка, специально, чтобы проводить экскурсии. Наблюдать за дойкой можно через окно, на расстоянии, с соблюдением требований всех мер биологической безопасности.