Команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции записала новогоднее поздравление

За несколько часов до Нового года с самого края Земли, с ледового континента самые теплые поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники 18-й Белорусской антарктической экспедиции записали традиционное обращение. На этот раз исследователи сделали это у очень креативной елки. Их праздник в тысячах километров от дома. Но в этот момент их мысли здесь.