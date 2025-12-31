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Команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции записала новогоднее поздравление

31 декабря 2025 13:52
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За несколько часов до Нового года с самого края Земли, с ледового континента самые теплые поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции записала новогоднее поздравление-2

Участники 18-й Белорусской антарктической экспедиции записали традиционное обращение. На этот раз исследователи сделали это у очень креативной елки. Их праздник в тысячах километров от дома. Но в этот момент их мысли здесь.

Команда 18-й Белорусской антарктической экспедиции записала новогоднее поздравление-4

Алексей Гайдашов, начальник 18-й Белорусской антарктической экспедиции:
Под этим огромным небом Антарктиды мы загадываем одно общее на всех желание – чистого неба над головой, крепчайшего полярного здоровья и душевного спокойствия, ярких впечатлений и незабываемых моментов, новых свершений, успехов и процветания нашей любимой Беларуси. Пусть в ваших домах всегда царит мир и согласие, любовь и гармония. Пусть сбываются самые заветные желания, а каждый человек почувствует себя счастливым.

# Антарктида # Новый год # Алексей Гайдашов

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