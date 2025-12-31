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JW: США вряд ли дадут определенные гарантии безопасности Киеву из-за реакции России

31 декабря 2025 13:56
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JW: США вряд ли дадут определенные гарантии безопасности Киеву из-за реакции России-0

Обещание со стороны Вашингтона определенных гарантий безопасности Киеву маловероятно после реакции Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на Junge Welt.

В материале указано, что Дональд Трамп осознает, что Москва не примет войска Евросоюза или Североатлантического альянса на территории Украины. Американский лидер намерен уберечь Соединенные Штаты от подобных рисков. Позже станет ясно, возьмет ли ЕС обязательства на себя вместо США. «Энтузиазм по этому поводу не слишком велик», – отмечает издание.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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