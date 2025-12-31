Яркие события и новые рекорды! Подводим итоги уходящего года вместе с «Минщиной»

В 2025 году Минская область достигла определенных успехов. Самый большой хлебный каравай в 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Минщина впервые преодолела порог в 7 тысяч килограммов удоя молока на одну голову. А производство молока в регионе превысило 2 миллиона тонн. Такой исторический результат произошел благодаря высокому качеству кормов, модернизации МТК и слаженной работе аграриев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2025-м активно строилось жилье, появились новые социальные объекты. О самых ярких событиях уходящего года и достижениях региона – в нашем материале.

Этот год для центрального региона стал знаковым, по многим позициям успешным. Установлен рекорд по урожайности зерновых – 50 центнеров с гектара. А намолот достиг 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна с учетом рапса и кукурузы – это четверть всего республиканского каравая.

Новое развитие получила отрасль животноводства. По итогам года в области произведено почти 2 миллиона 300 тысяч тонн молока, а удой с одной головы достиг исторического максимума – 7 тысяч килограммов. Построено 20 новых молочно-товарных комплексов. Одним из ключевых направлений развития отрасли стало внедрение искусственного интеллекта. В этом направлении центральный регион стал новатором.

Передовиков жатвы чествовали на областном празднике тружеников села «Дажынки» в Заславле. Именно экипаж хлеборобов из Минской области стал лучшим в стране – механизаторы из Клецкого района собрали 8 тысяч тонн зерна. К областному празднику Заславль преобразился. Главными подарками для жителей стали музей под открытым небом и молодежный парк со скейт-площадками. Еще одно знаковое событие – открытый археологами подземный тоннель во время раскопок ворот на территории древнего Замчища.

В 2025-м предприятия Минской области выпустили пятую часть от всего республиканского объема промышленной продукции. Активно развивалась программа «Один район – один проект». В рамках которой было запущено 34 производства. Создано более тысячи рабочих мест.

Минская область лидирует и по объему введенного жилья среди регионов Беларуси. По итогам года построено более миллиона квадратов. Из них – почти 70 тысяч арендного. Продолжается поддержка семей с детьми.

2025-й – Год благоустройства. Благодаря общим усилиям города и агрогородки Минщины стали еще более уютными. Заложили парки и скверы, появились городские пространства, а к 80-летию Победы преобразилась площадка у Кургана Славы – здесь высадили более 800 деревьев и кустарников, появился новый парк в форме крыльев аиста. Реализовывались гражданские инициативы, благодаря которым созданы инклюзивные парки, экологические локации, спортивные и детские площадки, культурные пространства.

Новый импульс в уходящем году получила социальная сфера. 1 сентября свои двери распахнули три новых учреждения образования: средние школы в Фаниполе и Лесковке, начальная школа – детский сад в Слуцке. Для подготовки квалифицированных молодых специалистов в колледжах были закуплены новые тракторы, машины, погрузчики на общую сумму в 4 миллиона рублей.