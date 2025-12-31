Арина Соболенко заняла 3-е место в списке лучших спортсменок 2025-го

Арина Соболенко заняла третье место в списке лучших спортсменок 2025 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В определении лауреатов приняли участие 836 журналистов из 121-й страны. Белоруска сумела набрать 446 голосов. Наша прима в минувшем сезоне сыграла в 9 финалах и завоевала 4 титула. Вне конкуренции оказалась обладательница золотого мяча испанская футболистка Айтана Бонмати. Она опередила конкуренток практически в два раза. Среди мужчин не знал равных двукратный олимпийский чемпион Арман Дюплантис.

В текущем сезоне прыгун с шестом очередной раз переписал мировой рекорд. Отныне ориентир для остальных 6.30.