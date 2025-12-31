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Жители Новой Зеландии встретили Новый год одними из первых

31 декабря 2025 13:56
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Новый 2026 год уже шагает по планете, постепенно охватывая разные часовые пояса. Пока в Беларуси продолжаются последние приготовления, в мире уже началась большая праздничная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Новой Зеландии встретили Новый год одними из первых-2

Старт ей дали жители Острова Рождества, расположенного в Тихом океане. Затем крупными фейерверками 2026-й встретили в Окленде – столице Новой Зеландии.

# Новый год

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