Жители Новой Зеландии встретили Новый год одними из первых

Новый 2026 год уже шагает по планете, постепенно охватывая разные часовые пояса. Пока в Беларуси продолжаются последние приготовления, в мире уже началась большая праздничная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый 2026 год уже шагает по планете, постепенно охватывая разные часовые пояса. Пока в Беларуси продолжаются последние приготовления, в мире уже началась большая праздничная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старт ей дали жители Острова Рождества, расположенного в Тихом океане. Затем крупными фейерверками 2026-й встретили в Окленде – столице Новой Зеландии.