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Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий

12 августа 2020 15:36
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Новости Беларуси. В список входят 7 субъектов с долей Минска  это три предприятия торговли и четыре строительства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий-1

Обмену подлежат чеки, начисленные лично гражданину или подаренные близкими родственниками, но не более 250 штук. Обменять их можно в подразделениях «Беларусбанка», которые совершают данную операцию. 

Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий-4

Ирина Васильева, главный специалист Комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Когда гражданин приходит в «Беларусбанк» и обменивает свои чеки «Имущество» на акции, он становится акционером данного общества. Он имеет право участвовать в работе данного общества и получать прибыль в виде дивидендов.

Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий-7

С полным списком предприятий можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома. 

# Акции # общество # Ирина Васильева # Фотофакт

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