Минчане могут обменять чеки «Имущество» на акции предприятий

Новости Беларуси. В список входят 7 субъектов с долей Минска – это три предприятия торговли и четыре строительства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обмену подлежат чеки, начисленные лично гражданину или подаренные близкими родственниками, но не более 250 штук. Обменять их можно в подразделениях «Беларусбанка», которые совершают данную операцию.

Ирина Васильева, главный специалист Комитета государственного имущества Мингорисполкома:

Когда гражданин приходит в «Беларусбанк» и обменивает свои чеки «Имущество» на акции, он становится акционером данного общества. Он имеет право участвовать в работе данного общества и получать прибыль в виде дивидендов.