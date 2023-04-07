Гайдукевич об убийстве Татарского: «Вначале ей промывают мозги ценностями липовыми, а потом она берёт гранату»

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Борьба с терроризмом – это еще и информационная работа. Потому что те люди, которые совершают теракты, вот, в Петербурге женщина совершила теракт. Ей 10 лет промывали мозги фонды, которые Россия допустила. И у нас такие фонды были. Вначале ей промывают мозги ценностями липовыми, ложными. А потом она берет гранату и тротил. Начинается все с мозгов. Поэтому мы с вами и Петр, который сидит в студии, которого я тоже очень сильно уважаю, мы боремся с терроризмом и экстремизмом. Потому что борьба с терроризмом – это в первую очередь борьба за умы людей. А потом уже работа спецслужб. Это действительно работа всего общества. Что касается партий, то я на Послании Президенту сказал свою позицию. Сейчас программы партии, различия эти имеют маленькое значение. Если человек занимается политикой, сейчас он должен стоять рядом с лидером страны и защищать страну. Без своих этих амбиций, дележки и всего остального. Или не мешай президенту страны, но тогда и не называй себя политиком. А если ты политик, то тогда стой и помогай.

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