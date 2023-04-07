«Их интеллектуальный уровень – это две улицы в Варшаве». Азарёнок о беглых пропагандистах

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу Либерально-демократической партии Беларуси и защиту на рубежах страны. В гостях политолог Петр Петровский и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы, наоборот, будем научной, технологичной, прогрессивной, ядерной нацией. Нацией, обладающей самыми высокими технологиями, космической нацией. А вы, змагары, идите в дупу и заткнитесь там. Не прекращаются эти разговоры о ядерном оружии. Обсудим одного словоблуда и посмеемся.

Ядзерная зброя, хай сабе і расійская зброя, але ўсё ж такі яна падвышае яго міжнародны прэстыж, падвышае ўвагу да яго. Калі б гэтай ядзернай зброі там не было, я думаю, што апошнім часам да Лукашэнкі бы ўвага міжнародная была б куды больш ніжэйшая, чым яна ёсць сёння. Так што ў гэтым сэнсе Лукашэнка ад ядзернай зброі выйграе.

Григорий Азаренок:

В принципе, это очевидно. Но этот дурак не понимает, что внимание к нашему Президенту и без ядерного оружия было колоссальное. И не зря его уже семь раз пытались скинуть с помощью цветной революции. Самая большая акция была предпринята в 2020 году. И уже на протяжении трех лет не прекращаются информационные, гибридные и террористические атаки на нашу страну. И словоблуд этот говорит, что «няма ўвагі». А сейчас, с ядерным, будет увага. Это к вам няма ўвагі! Это вы никому не интересны. Вы грязь под ногтями, под натовским сапогом. Вы грязь, которая произносит какие-то слова ради того, чтобы произносить слова. Петр Петровский, политолог:

Я, если честно, не знаю, кто это такой, что это за специалист.