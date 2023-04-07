«Их интеллектуальный уровень – это две улицы в Варшаве». Азарёнок о беглых пропагандистах
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу Либерально-демократической партии Беларуси и защиту на рубежах страны. В гостях политолог Петр Петровский и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы, наоборот, будем научной, технологичной, прогрессивной, ядерной нацией. Нацией, обладающей самыми высокими технологиями, космической нацией. А вы, змагары, идите в дупу и заткнитесь там. Не прекращаются эти разговоры о ядерном оружии. Обсудим одного словоблуда и посмеемся.
Ядзерная зброя, хай сабе і расійская зброя, але ўсё ж такі яна падвышае яго міжнародны прэстыж, падвышае ўвагу да яго. Калі б гэтай ядзернай зброі там не было, я думаю, што апошнім часам да Лукашэнкі бы ўвага міжнародная была б куды больш ніжэйшая, чым яна ёсць сёння. Так што ў гэтым сэнсе Лукашэнка ад ядзернай зброі выйграе.
Григорий Азаренок:
В принципе, это очевидно. Но этот дурак не понимает, что внимание к нашему Президенту и без ядерного оружия было колоссальное. И не зря его уже семь раз пытались скинуть с помощью цветной революции. Самая большая акция была предпринята в 2020 году. И уже на протяжении трех лет не прекращаются информационные, гибридные и террористические атаки на нашу страну. И словоблуд этот говорит, что «няма ўвагі». А сейчас, с ядерным, будет увага. Это к вам няма ўвагі! Это вы никому не интересны. Вы грязь под ногтями, под натовским сапогом. Вы грязь, которая произносит какие-то слова ради того, чтобы произносить слова.
Петр Петровский, политолог:
Я, если честно, не знаю, кто это такой, что это за специалист.
Григорий Азаренок:
Свядоміт какой-то. В Германии живет.
Петр Петровский:
Не в этом дело. Дело в том, что как минимум человек не имеет элементарного образования в политологии, в геополитике. Есть такое понятие – чрезвычайная геополитическая ситуация. Беларусь находится в зоне соприкосновения. Мы в евразийском блоке, в коллективном Востоке. Там – коллективный Запад. Мы находимся в геостратегическом месте, за которое Запад готов вести борьбу. Тут увага, не ўвага – подождите, а эти террористы-экстремисты – это что, не ўвага? Это тоже ўвага. То есть мы, оказывается, так нужны, так все. И не от зброі тут зависит – второй момент. Любопытно, свет не будет увагу прымаць. Наверное, этот человек думает, что 40 стран мира – это весь свет. А 160 стран – это так. Такой расизм, хотя человек, я смотрел, там с семисвечником. Но какой-то странный у него. Он забыл, что такие расисты сделали с евреями. В Берлине сидит, в какой-то, наверное, национал-социалистической партии Германии находится до сих пор, известно, кто он. Вот в чем вопрос. Они до сих пор этот расизм, что, оказывается, Президент Беларуси сделал тур по Ирану, Зимбабве, Китаю – ну, гэта ж не свет, гэта ж не цівілізавана.
Григорий Азаренок:
Они путали даже страны. Они Объединенные Арабские Эмираты путали с Саудовской Аравией.
Петр Петровский:
К сожалению, у таких «интеллектуалов» и «специалистов» не хватает материнской платы, чтобы выучить список больше 40 западных стран.
Григорий Азаренок:
Да ладно. Их интеллектуальный уровень – это две улицы в Варшаве, где они ведут эфиры и где пиво пьют.
Петр Петровский:
Возможно. Если у них такой запас, то значит, нам ничего не страшно. Поэтому, дорогие мои убежавшие, я вам советую учить геополитику, политологию, учить восточные языки, читать первоисточники. И меньше слушать таких прохиндеев. Потому что с такого всего начинается ложь.
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