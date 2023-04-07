Работник погиб на производстве. Что делать, если наниматель отказывается выплачивать компенсацию?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

В Республике Беларусь, в тех организациях, в которых осуществляется общественный контроль и действует первичная профсоюзная организациях, то уровень производственного травматизма из года в год снижается. Плюс у нас осуществляется общественный контроль с целью создания здоровых, безопасных условий труда. Что это значит? Значит, все работники в этот процесс у нас включены, то есть от низов и до верха все могут повлиять на свое рабочее место и улучшить.

За последние 20 лет производственный травматизм в стране сократился в три раза, а смертельных случаев стало в два раза меньше. Но у вины прежние пропорции, статистика показывает: более трети ЧП происходят по неосторожности самих сотрудников. А ведь кроме прав, у них есть обязанности, среди которых черным по белому и инструкция по охране труда. Соблюдая трудовые истины, и нанимателям не пришлось бы выполнять сложную миссию – выплачивать по требованию профсоюзов так называемые гробовые.