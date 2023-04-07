«Главное – высокоподготовленные кадры». Кубраков посетил Могилёвский институт МВД в день юбилея вуза

Новости Беларуси. Здесь готовят настоящих профессионалов и высокомотивированных правоохранителей. В старейшем милицейском вузе страны состоялось торжественное собрание, приуроченное к юбилейной дате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 апреля Могилевский институт МВД отметил 75-летие со дня основания, а мероприятия по случаю продолжаются до сих пор.

Поздравить преподавательский состав и учащихся приехали министр внутренних дел, заместитель госсекретаря Совета безопасности и другие высокопоставленные гости. Как отметил Иван Кубраков, обучение и воспитание ответственных сотрудников, готовых в любой момент встать на защиту граждан и их интересов, – главная задача учреждения образования, с которой здесь справляются образцово.