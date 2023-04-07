«Главное – высокоподготовленные кадры». Кубраков посетил Могилёвский институт МВД в день юбилея вуза
Новости Беларуси. Здесь готовят настоящих профессионалов и высокомотивированных правоохранителей. В старейшем милицейском вузе страны состоялось торжественное собрание, приуроченное к юбилейной дате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 апреля Могилевский институт МВД отметил 75-летие со дня основания, а мероприятия по случаю продолжаются до сих пор.
Поздравить преподавательский состав и учащихся приехали министр внутренних дел, заместитель госсекретаря Совета безопасности и другие высокопоставленные гости. Как отметил Иван Кубраков, обучение и воспитание ответственных сотрудников, готовых в любой момент встать на защиту граждан и их интересов, – главная задача учреждения образования, с которой здесь справляются образцово.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Могилевский институт – это то ведомственное заведение, которое готовит высококвалифицированные кадры. За 75 лет менялось многое, но неизменным оставалось всегда одно – кадры. Преподавательский состав, который выпустил из института не одного полковника, генерала. Но самое главное – высокоподготовленные кадры, которые готовы сегодня качественно выполнять поставленные задачи. А именно обеспечить безопасность наших граждан.
Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси:
Те традиции, которые были заложены до меня старейшими руководителями, некоторые при жизни. Я им благодарен за то воспитание патриотическое, за те знания, которые дали мне как практическому работнику и уже как руководителю этого учебного заведения. Традиции сохранены и продолжаются. И основная задача – это, конечно, процесс обучения и патриотического воспитания.
Поздравления, напутствия и творческие выступления. Мероприятие получилось ярким и насыщенным. Гвоздем программы стала церемония награждения лучших сотрудников. Почетной грамоты удостоился глава милицейского вуза Валерий Полищук. Его заместителям министр внутренних дел вручил наградное оружие. Также отмечены были сотрудники и ветераны.