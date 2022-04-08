Гайдукевич о Жириновском: он оставил свой след в истории, и этот след ещё предстоит оценить людям

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тысячи людей сегодня в Москве пришли проститься с Владимиром Жириновским, бессменным лидером ЛДПР. Здесь же и большая делегация Либерально-демократической партии Беларуси, которые привезли соболезнования не только от партии, но и от парламента Беларуси, от председателя парламента. И я бы хотел вот что сказать.

Я познакомился с Жириновским в начале 1990-х, когда учился в школе, когда он еще не был депутатом Государственной думы России. Это очень добрый, отзывчивый, деликатный даже человек, помимо того, что это политик мирового, на мой взгляд, масштаба. Человек, который перевернул представление о политике на всем постсоветском пространстве. И сегодня, я убежден, что если бы он был бы жив, увидел то, что происходит вокруг России, Беларуси, он бы еще раз убедился не только в том, что прогнозы по Украине сбылись, что сбылись многие другие его прогнозы. Я встречался с ним и в 2020 году, когда у нас была попытка госпереворота. Он тогда мне сказал, что Беларусь и Россия вступят в противостояние с Западом и выиграют это противостояние. Так и будет. И несмотря ни на что, я хочу, чтобы все знали, Жириновский очень уважительно относился к нашему Президенту и к нашей стране. Да, он делал какие-то неоднозначные заявления, иногда и не очень приятные, но я знаю правду. А сейчас, видя то, что делает Беларусь, я думаю, что он бы поддержал нашего Президента на все 100 %. Пусть земля ему будет пухом, Владимиру Вольфовичу, он оставил свой след в истории, и этот след еще предстоит оценить людям.

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