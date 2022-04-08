Необоснованного роста цен на медицинские услуги в Беларуси не выявили

Вместе с тем изменились прейскуранты, которые формируются с учетом импортных составляющих, отмечают в Минздраве. Например, в лабораторной диагностике доля расходных материалов при формировании стоимости может достигать 94 %. Ситуация тщательно анализируется, налажен и диалог с медцентрами. В Минздраве не исключают, что будет предпринят и ряд мер по усилению ценового регулирования.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Государственные услуги остались практически на прежнем месте. Некоторые могли повыситься – те, которые не регулируются. У нас есть перечень медицинских услуг, ценообразование которых жестко регулируется государством. Это более 60 %. 40 % услуг – мягко регулируемые цены, в которых жестко прописана рентабельность не более 30 %. На сегодня мы видим, что валютная корзина уверенно откатывается вниз. Поэтому мы будем мониторить данные цены. Вышли изменения в 395 Указ, в котором четко прописано, что цена контракта может пересматриваться в связи с валютными рисками, но это должно быть обоснованно. Также может время поставки изменяться в связи с нарушенными логистическими связями. Мы пошли навстречу бизнесу, очень надеемся что бизнес пойдет навстречу нам.