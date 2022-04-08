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Необоснованного роста цен на медицинские услуги в Беларуси не выявили

08 апреля 2022 10:35
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Новости Беларуси. Отдельные заявления о необоснованном росте цен на платные медицинские услуги в Беларуси не находят подтверждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необоснованного роста цен на медицинские услуги в Беларуси не выявили-1

Вместе с тем изменились прейскуранты, которые формируются с учетом импортных составляющих, отмечают в Минздраве. Например, в лабораторной диагностике доля расходных материалов при формировании стоимости может достигать 94 %. Ситуация тщательно анализируется, налажен и диалог с медцентрами. В Минздраве не исключают, что будет предпринят и ряд мер по усилению ценового регулирования.

Необоснованного роста цен на медицинские услуги в Беларуси не выявили-4

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Государственные услуги остались практически на прежнем месте. Некоторые могли повыситься те, которые не регулируются. У нас есть перечень медицинских услуг, ценообразование которых жестко регулируется государством. Это более 60 %. 40 % услуг мягко регулируемые цены, в которых жестко прописана рентабельность не более 30 %. На сегодня мы видим, что валютная корзина уверенно откатывается вниз. Поэтому мы будем мониторить данные цены. Вышли изменения в 395 Указ, в котором четко прописано, что цена контракта может пересматриваться в связи с валютными рисками, но это должно быть обоснованно. Также может время поставки изменяться в связи с нарушенными логистическими связями. Мы пошли навстречу бизнесу, очень надеемся что бизнес пойдет навстречу нам.

Необоснованного роста цен на медицинские услуги в Беларуси не выявили-7

На изменение цены услуг, помимо курса валют, влияет уровень заработной платы медперсонала и прочих расходов, где основная составляющая – коммунальные платежи.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Борис Андросюк # Фотофакт

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