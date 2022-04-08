«Очень светолюбивая культура». Цветы с запахом кока-колы вырастили в Беларуси

Новости Беларуси. Уникальные сорта пеларгонии с запахом кока-колы и роз представили в Центральном ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летом эти цветы часто можно увидеть на улицах Минска. Ими украшают клумбы, веранды и балконы. Растение теплолюбивое. Пока пеларгонии ждут своего времени в оранжереях. В этом собрании их около 200 сортов: зональная, душистая, королевская, тюльпановидная. Кто только планирует заняться их разведением – всеми тонкостями выращивания цветов в домашних условиях охотно делятся специалисты.

Галина Шамшур, научный сотрудник Центрального ботанического сада:

Королевская пеларгония очень красивая, обильно цветущая, но достаточно капризная. Очень светолюбивая культура. Чтобы королевская пеларгония зацвела, она должна пройти период покоя. И в период покоя должна быть температура от 10 до 14 градусов. Если вы не создадите для нее вот эти специфичные условия, то обильного цветения на следующий год добиться очень сложно.