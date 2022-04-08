«Очень светолюбивая культура». Цветы с запахом кока-колы вырастили в Беларуси

Новости Беларуси. Уникальные сорта пеларгонии с запахом кока-колы и роз представили в Центральном ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальные сорта пеларгонии с запахом кока-колы и роз представили в Центральном ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летом эти цветы часто можно увидеть на улицах Минска. Ими украшают клумбы, веранды и балконы. Растение теплолюбивое. Пока пеларгонии ждут своего времени в оранжереях. В этом собрании их около 200 сортов: зональная, душистая, королевская, тюльпановидная. Кто только планирует заняться их разведением – всеми тонкостями выращивания цветов в домашних условиях охотно делятся специалисты.
Галина Шамшур, научный сотрудник Центрального ботанического сада:
Королевская пеларгония очень красивая, обильно цветущая, но достаточно капризная. Очень светолюбивая культура. Чтобы королевская пеларгония зацвела, она должна пройти период покоя. И в период покоя должна быть температура от 10 до 14 градусов. Если вы не создадите для нее вот эти специфичные условия, то обильного цветения на следующий год добиться очень сложно.
Долгое время пеларгония считалась аристократическим растением. Она украшала лишь цветники богатых владельцев особняков и вилл. Родиной пеларгонии считается Южная Африка. К нам на континент ее привезли несколько столетий назад.