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С Владимиром Жириновским простятся в Москве в Колонном зале Дома союзов

08 апреля 2022 07:03
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В Москве 8 апреля простятся с Владимиром Жириновским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония начнется в Колонном зале Дома союзов в 11:00.

С Владимиром Жириновским простятся в Москве в Колонном зале Дома союзов-1

Лидер ЛДПР скончался в возрасте 75 лет из-за последствий коронавируса. Он был одним из самых противоречивых и ярких политиков. Известен эпатажным стилем и порой резкими высказываниями. Шесть раз становился кандидатом на выборах президента. Зарегистрировал первую в Советском Союзе оппозиционную партию, которую возглавлял до самой смерти. Похоронят политика в Москве на Троекуровском кладбище. Глубокие соболезнования родным Владимира Жириновского выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Некролог # общество # Владимир Жириновский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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