С Владимиром Жириновским простятся в Москве в Колонном зале Дома союзов

В Москве 8 апреля простятся с Владимиром Жириновским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония начнется в Колонном зале Дома союзов в 11:00.

Лидер ЛДПР скончался в возрасте 75 лет из-за последствий коронавируса. Он был одним из самых противоречивых и ярких политиков. Известен эпатажным стилем и порой резкими высказываниями. Шесть раз становился кандидатом на выборах президента. Зарегистрировал первую в Советском Союзе оппозиционную партию, которую возглавлял до самой смерти. Похоронят политика в Москве на Троекуровском кладбище. Глубокие соболезнования родным Владимира Жириновского выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.