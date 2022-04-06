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Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Владимира Жириновского

06 апреля 2022 18:37
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Глубокие соболезнования родным Владимира Жириновского выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальная новость пришла 6 апреля из Москвы. Известный политический деятель ушел из жизни. Лидер ЛДПР скончался в возрасте 75 лет из-за последствий коронавируса.

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Владимира Жириновского-1

Он был одним из самых противоречивых и ярких политиков. Известен эпатажным стилем и порой резкими высказываниями. Шесть раз становился кандидатом на выборах президента. Зарегистрировал первую в Советском Союзе оппозиционную партию, которую возглавлял до самой смерти. Прощание с Владимиром Жириновским состоится в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома союзов. Похоронят его в Москве на Троекуровском кладбище.

# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Владимир Жириновский # Фотофакт

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