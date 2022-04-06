Александр Лукашенко выразил соболезнования родным Владимира Жириновского

Глубокие соболезнования родным Владимира Жириновского выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальная новость пришла 6 апреля из Москвы. Известный политический деятель ушел из жизни. Лидер ЛДПР скончался в возрасте 75 лет из-за последствий коронавируса.

Он был одним из самых противоречивых и ярких политиков. Известен эпатажным стилем и порой резкими высказываниями. Шесть раз становился кандидатом на выборах президента. Зарегистрировал первую в Советском Союзе оппозиционную партию, которую возглавлял до самой смерти. Прощание с Владимиром Жириновским состоится в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома союзов. Похоронят его в Москве на Троекуровском кладбище.