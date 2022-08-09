Гайдукевич на форуме патриотических сил: мы не будем сегодня делить, мы будем объединять ещё больше

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень важное мероприятие, и будем говорить, самое главное, о будущем страны. Не о прошлом, а о будущем. Единение покажем, с одной стороны, всех патриотических сил. Ведь здесь собрались разные общественные организации, разные политические партии. И мы не будем сегодня делить, мы будем объединять еще больше, как в 2020 году мы смогли объединиться вокруг Президента и спасти страну. Сейчас мы заглянем на 5 лет вперед, на 10, ведь попытки разрушить страну не остановятся, это все будет продолжаться. И мы сейчас должны думать, что дальше, через 1 год, 2, 5, 10, 15, 30, 50, чтобы наша страна процветала и через годы.

Читайте также:

Олег Гайдукевич: мы спасли Европу от большой войны. Если бы Беларусь взорвали, Казахстан взорвали бы быстрее

«Идеология стухла, сгнила, никто не верит». Азаренок рассказал, чем Беларусь отличается от СССР

Олег Гайдукевич: мы спасли Европу от большой войны. Если бы Беларусь взорвали, Казахстан взорвали бы быстрее