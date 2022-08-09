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Гайдукевич на форуме патриотических сил: мы не будем сегодня делить, мы будем объединять ещё больше

09 августа 2022 14:11
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Новости Беларуси. Максимальная консолидация белорусского общества. Форум патриотических сил начинается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества. Поэтому дата и место выбраны неслучайно. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны и общества. Беларусь отстояла свой суверенитет.

Гайдукевич на форуме патриотических сил: мы не будем сегодня делить, мы будем объединять ещё больше-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень важное мероприятие, и будем говорить, самое главное, о будущем страны. Не о прошлом, а о будущем. Единение покажем, с одной стороны, всех патриотических сил. Ведь здесь собрались разные общественные организации, разные политические партии. И мы не будем сегодня делить, мы будем объединять еще больше, как в 2020 году мы смогли объединиться вокруг Президента и спасти страну. Сейчас мы заглянем на 5 лет вперед, на 10, ведь попытки разрушить страну не остановятся, это все будет продолжаться. И мы сейчас должны думать, что дальше, через 1 год, 2, 5, 10, 15, 30, 50, чтобы наша страна процветала и через годы.

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# Государственная политика # общество # Олег Гайдукевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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