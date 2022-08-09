Замчище размером в 16 футбольных полей! Как Всеслав Чародей развернул грандиозную стройку Минска в конце XI века

У 30-я гады выказаў думку, што Мінск пачынаўся з Менкі. Вось тут, 57 год, у гэтай кнізе.

Мог ли Минск с Менки переехать на Свислочь? Скорее, так: переехали менчуки, забрав с собой название города. Первым эту гипотезу выдвинул академик Михаил Ясинский. А белорусский исследователь Василий Тарасенко, который сразу же после войны стал проводить раскопки на Минском замчище, эту идею подтвердил.

Сергей Тарасов, археолог:

Гэта макет таго, як выглядала Менскае замчышча на канец XI – пачатак XII стагоддзя. Парадокс у чым? Менскае замчышча, дзе мы з вамі знаходзімся, на Нямізе і Свіслачы, у тры разы больш за замчышчы на Менцы. Там 1 гектар, тут 3 гектара. Але там паселішча, вакольны горад, 40 гектараў, а тут на XI стагоддзе, калі горад згадваецца ў летапісах, – ноль. А на XII стагоддзе, можа быць, нейкі адзін, два максімум, гектара.

Ответ долго крылся в основании насыпных валов. Окончательную точку в спорах поставили раскопки, которые проводились во время строительства Минского метрополитена в середине 1980-х. Нашему герою посчастливилось собственными руками прикоснуться к истории.

Сергей Тарасов:

Дзевяць накатаў бярвення. Бервяно ў дыяметры недзе 20 сантыметраў, не болей. Але ў даўжыню па дзевяць метраў. Дзевяць накатаў так, дзевяць метраў само бервяно, і ўся падэшва вала – 15 метраў. А зараз памножыць – звычайная матэматыка. Акружнасць замчышча на Свіслачы – практычна адзін кіламетр. Колькі трэба было высекчы бярвення каб збудаваць гэты вал? Я вам скажу. Археолагі падлічылі, і не адзін лічыў. Каля 40 тысяч ствалоў выключна сасны.

По современным подсчетам, эта территория занимает до 16 футбольных полей. Грандиозную стройку у слияния Свислочи и Немиги развернул в конце XI века князь Всеслав (по прозвищу Чародей). И для этого требовались колоссальные человеческие ресурсы.

Сергей Тарасов:

Галоўнай мэтай Усяслава было зрабіць фарпост, вайсковы ў першую чаргу, які бы кантраляваў усю воласць. Перацягнуць усю даніну, усе эканамічныя, гандлёвыя патокі з таго Менска на Менцы сюды, на Нямігу, што потым стала называцца Менск. Ён гэта зрабіў, таму пасадаў не было. Тут не было рамеснікаў. Жылі вайскоўцы. И название этот город-крепость носил соответствующее, располагаясь на берегу реки Немиги. К слову, в летописных сведениях сохранилось одновременное упоминание двух городов – Менска и Немизы.

Сергей Тарасов:

Ёсць адна асаблівасць. А воласць гэтай вёскі, сёлы, якія былі вакол, сама тэрыторыя якой заставалася? Яна заставалася па-ранейшаму Менскай воласцю. Таму і назва сталіцы натуральна з Менкі пераходзіць на Нямігу. Три гектара, окруженные крутым деревоземляным валом, который в высоту достигал семи метров и в ширину до 30. Таким было легендарное Минское замчище. Археологи были поражены теми глубинами, которые открылись перед ними в далеком 1984-м. А тогда можно было даже прогуляться по улочкам старинного города.

Сергей Тарасов:

Нашы працоўныя зервы – гэты будынак, вось ён. Гэта наш раскоп 1984-1986 гадоў. Самы вялікі – 2 000 квадратных метраў. Вал, які мы зачапілі, пачынаўся тут. Дакладна ідзе на нас, дзе мы з вамі стаім, да Свіслачы. Ідзе на канец будынка, працоўныя зервы. Пераходзіць праспект Пераможцаў, заварочвае за магазін «Алеся». Дакладней – паміж двума будынкамі праходзіць. Там да школы, паварочвае назад. Каждый день тысячи людей проходят мимо Дома физкультурника даже не подозревая, какое сокровище находится у них под ногами. Именно у современного выхода станции метро «Немига» в сторону Дворца спорта располагались въездные ворота – брама. А проспект Победителей географически пересекает замчище, деля его пополам. Хранят эти места и еще одну тайну.

Сергей Тарасов:

У 1993 годзе на гэтым месцы была выкладзена форма падмурку храма і зроблена мемарыяльнае месца. Адразу скажу, што гэта не над храмам. Храм крышку далей, убок той будкі. Але вырашыла праваслаўная царква такім чынам пазначыць. Нашли здесь археологи и еще один важный объект, который перекликается с легендой об основании города силачом, знахарем и мельником Менеском.

Евгений Казанцев, историк:

Самые крупные раскопки здесь проводились в 1980-х годах при строительстве котлована станции метро «Немига». В ходе этих раскопок было обнаружено основание здания, которое археолог Петр Русов опознал как мельницу XV века. Эта мельница упоминалась в привилее на Магдебургское право 1499 года. Возможно. Эта мельница и стала прототипом легендарной мельницы Менеска. Ведь известно, что в ней было четыре водяных колеса. Король польский и великий князь литовский Сигизмунд III Ваза дал разрешение на постройку еще двух колес. Получилось бы шесть колес, почти как семь у Менеска. Эта мельница была уничтожена в ночь на 22 апреля 1751 года в результате вооруженного выступления, инициатором которого был очень колоритный персонаж, минский войт Антоний Тадеуш Пшездецкий по прозвищу Носорог.