ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды. О каких правилах нужно помнить водителям?
Новости Беларуси. ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Столичная Госавтоинспекция провела профилактическую акцию, которая направлена на предупреждение аварийности на железной дороге.
Инспекторы напоминали водителям о правилах движения, выявляли нарушителей и вручали памятки по безопасности движения. В зоне повышенного внимания сельские населенные пункты, в том числе места и зоны массового отдыха с прилегающими к ним территориями.
Дмитрий Захар, инспектор ДПС спецподразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель, подъезжая к железнодорожному переезду, обязан остановиться у знака «Движение без остановки запрещено», убедиться (посмотреть направо, налево), что отсутствует железнодорожный поезд, и смело может проезжать вперед. За нарушение правил переезда железнодорожного переезда водителю грозит от 2 до 4 базовых величин – Кодекс об административных правонарушениях, Правила дорожного движения.
Железная дорога – зона повышенной опасности. Поезд мгновенно оставить невозможно. Тормозной путь грузового подвижного состава может доходить до 800-1 000 метров, а электрички – минимум 100.