Прямой эфир

ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды. О каких правилах нужно помнить водителям?

09 августа 2022 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Столичная Госавтоинспекция провела профилактическую акцию, которая направлена на предупреждение аварийности на железной дороге.

Инспекторы напоминали водителям о правилах движения, выявляли нарушителей и вручали памятки по безопасности движения. В зоне повышенного внимания сельские населенные пункты, в том числе места и зоны массового отдыха с прилегающими к ним территориями.

ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды. О каких правилах нужно помнить водителям?-1

Дмитрий Захар, инспектор ДПС спецподразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель, подъезжая к железнодорожному переезду, обязан остановиться у знака «Движение без остановки запрещено», убедиться (посмотреть направо, налево), что отсутствует железнодорожный поезд, и смело может проезжать вперед. За нарушение правил переезда железнодорожного переезда водителю грозит от 2 до 4 базовых величин – Кодекс об административных правонарушениях, Правила дорожного движения.

ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды. О каких правилах нужно помнить водителям?-4

Железная дорога – зона повышенной опасности. Поезд мгновенно оставить невозможно. Тормозной путь грузового подвижного состава может доходить до 800-1 000 метров, а электрички – минимум 100.

# Правила дорожного движения # общество # Дмитрий Захар # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Замчище размером в 16 футбольных полей! Как Всеслав Чародей развернул грандиозную стройку Минска в конце XI века
09 августа 2022 13:40

Замчище размером в 16 футбольных полей! Как Всеслав Чародей развернул грандиозную стройку Минска в конце XI века

Белорусские археологи раскопали ювелирную мастерскую, которой больше 1000 лет. Посмотрите на уникальную находку
09 августа 2022 13:33

Белорусские археологи раскопали ювелирную мастерскую, которой больше 1000 лет. Посмотрите на уникальную находку

В поле с первыми лучами. Как проходит обычный день механизатора?
09 августа 2022 13:33

В поле с первыми лучами. Как проходит обычный день механизатора?