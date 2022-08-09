ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды. О каких правилах нужно помнить водителям?

Новости Беларуси. ГАИ Минска взяла под контроль железнодорожные переезды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Столичная Госавтоинспекция провела профилактическую акцию, которая направлена на предупреждение аварийности на железной дороге.

Инспекторы напоминали водителям о правилах движения, выявляли нарушителей и вручали памятки по безопасности движения. В зоне повышенного внимания сельские населенные пункты, в том числе места и зоны массового отдыха с прилегающими к ним территориями.