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«Я жду очень 1 сентября». Как быстро собрать ребёнка в школу? Опыт белорусов

09 августа 2022 14:06
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Новости Беларуси. По всей стране распахнули свои двери школьные базары. На прилавках можно найти канцелярские товары, методические пособия по предметам, одежду и обувь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А для лучшей навигации размещены вывески и указатели. Приобрести школьные товары можно и в торговых точках. Всего в центральном регионе организовано 65 локаций.

Как готовятся к школьному сезону в Копыльском районе, узнала наш корреспондент Мария Царикевич.

«Я жду очень 1 сентября». Как быстро собрать ребёнка в школу? Опыт белорусов-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Каникулы подходят к концу, а значит, самое время подготовиться к школе. Брюки и белоснежные рубашки для парней, платья и туфли для девушек. На школьных базарах идет активная торговля.

«Я жду очень 1 сентября». Как быстро собрать ребёнка в школу? Опыт белорусов-4

Точки продаж в Копыле традиционно организованы в детском отделе городского универмага. Здесь представлен широкий ассортимент одежды и обуви, есть портфели и канцелярские принадлежности. Некоторые модели из коллекции 2021 года, но на полках можно встретить и новинки. Все белорусского производства.

«Я жду очень 1 сентября». Как быстро собрать ребёнка в школу? Опыт белорусов-7

Подробнее в видеоматериале.

# Подготовка к школе # общество # Мария Царикевич # Наталья Конончик # Диана Прохореня # Василина Прохореня # Регина Ермолицкая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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