«Я жду очень 1 сентября». Как быстро собрать ребёнка в школу? Опыт белорусов

Новости Беларуси. По всей стране распахнули свои двери школьные базары. На прилавках можно найти канцелярские товары, методические пособия по предметам, одежду и обувь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А для лучшей навигации размещены вывески и указатели. Приобрести школьные товары можно и в торговых точках. Всего в центральном регионе организовано 65 локаций. Как готовятся к школьному сезону в Копыльском районе, узнала наш корреспондент Мария Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

Каникулы подходят к концу, а значит, самое время подготовиться к школе. Брюки и белоснежные рубашки для парней, платья и туфли для девушек. На школьных базарах идет активная торговля.

Точки продаж в Копыле традиционно организованы в детском отделе городского универмага. Здесь представлен широкий ассортимент одежды и обуви, есть портфели и канцелярские принадлежности. Некоторые модели из коллекции 2021 года, но на полках можно встретить и новинки. Все белорусского производства.