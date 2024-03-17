Гайдукевич: мы не будем звать международных наблюдателей, которые лгут и подтасовывают факты

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Мы звали и будем звать наблюдателей. Почему? Это прекрасный дипломатический международный инструмент. Возьмем парламентские выборы 2024 года в Беларуси, которые прошли. Огромное количество наблюдателей, в том числе из Европейского союза приехали. В том числе представители партии «Альтернатива для Германии». Приехали депутаты из Франции, Австрии, наши друзья, которые увидели, какая Беларусь, какие здесь люди. Что на самом деле вся ложь, которая в западных СМИ идет, – это неправда! Поэтому мы будем звать их наблюдателей. Мы будем открытыми! И Россия открыта. Вот сегодня белорусские депутаты уехали в Россию наблюдать на президентскими выборами. И мы знаем, что там тысячи наблюдателей со всего мира едет, чтобы увидеть, какая Россия, поэтому наблюдатели будут. Вопрос в том, что мы не будем звать тех, кто лжет, врет, обманывает и подтасовывает факты. Вот их звать мы не будем.

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