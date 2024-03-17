Основной день выборов в России: какие провокации устраивали на участках и удалось ли сорвать явку?

В Беларуси тоже были открыты участки, где граждане России смогли выразить мнение по поводу будущего своей страны. Причем на многих наблюдались даже очереди. Голосование у соседей проходит на фоне приграничных боев в южных областях, где задействованы диверсионные украинские подразделения. Причем украинские провокаторы подготовились заранее, сняли постановочные видео с захватом населенных пунктов. Впрочем, этот вброс российская сторона оперативно опровергла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Когда стало понятно, что террористы – киевские посланники – не смогли продвинуться, подключился план Б: начались беспорядочные обстрелы спальных районов Белгорода. Это, по задумке режима Зеленского, видимо, должно было спровоцировать эвакуацию мирного населения. Очевидно, что эта задача связана со срывом выборов, ведь террористы били по городу, автобусам, остановкам, торговым центрам.

Но похоже, это лишь спровоцировало явку! По самым последним данным, она уже превысила 73 %, и это больше, чем в 2018-м. Впрочем, избирательная кампания Владимира Путина, по сути, проводится два года, с первых дней СВО. А запад в течение двух лет пытается свергнуть российскую власть без всяких выборов. За два года Россия пережила санкционный удар, протесты «навальнистов», а затем их бегство от мобилизации. Сложный период срыва мирных переговоров и несколько месяцев военных качелей, когда ситуация на фронте быстро менялась.

На таком фоне примерно с сентября началась очень мягкая избирательная кампания Владимира Путина, как и в Беларуси, связанная с социальной сферой – поддержкой многодетных семей, строительством инфраструктуры и решением региональных проблем. Выборы проходили в подчеркнуто мирном контексте, а власть показывала образ будущего после победы, которая даже не ставилась под сомнение. А нападения на мирных граждан в дни голосования еще раз подтвердили тезис Владимира Путина, что СВО должна быть завершена денацификацией и демилитаризацией Украины.

День Х. По московскому времени голосование несколько минут как завершилось. И вот какие оргитоги: ожидаемо, не обошлось без провокаций. По данным ЦИК, уже на второй день основного голосования было зафиксировано 29 попыток поджечь урны либо залить бюллетени зеленкой. Регистрировались такие атаки в 20 регионах России. В результате более двух сотен бланков были испорчены.

Как выяснилось, за этими действиями стояли украинские кол-центры, где жертв сначала просят взять кредит, а затем требуют совершить «акцию» якобы по заданию спецслужб. Но если жертвы мошенников совершали преступления по ошибке, то сторонники оппозиции должны были совершать акты неповиновения из идейных соображений. Как и в 2020-м в Беларуси, им предложили собраться на избирательных участках в определенное время и парализовать работу очередями.