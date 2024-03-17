Белорусы отдают предпочтение традиционной печатной книге – соцопрос

Белорусское общество активно развивается. И здесь важно не упустить момент и вовремя исследовать не только недры земли, но и глубины человеческой души. Единство базируется на самоидентичности, которое ложится в основу идеологических скреп, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К вопросу национальной идеологии мы подступаемся уже не первый раз. Набор необходимых компонентов в нашем арсенале есть: мы чтим историческую память, восстанавливаем справедливость по отношению к погибшим от рук фашистских карателей белорусов, храним национальные традиции, уважаем родной язык. Но этого мало. В идеале должен выкристаллизоваться единый идеологический свод, который станет маяком и будет работать на имидж белорусского государства. Очевидно, что многие тезисы и базовые принципы заложены в Конституции, но пришло время двигаться дальше.

Один из инструментов идеологического воспитания – литература. Слово в наше время превратилось важное и мощное оружие пропаганды. Да и вообще, зрелое общество должно быть думающим и читающим. Интернет и социальные медиа конкурирует с книгами за читателя. Отрадно, что сегодня Беларусь – одна из самых читающих стран, и цифры это подтверждают. Книжные тиражи за последний год выросли.

На неделе прошла XXXI Минская международная книжная выставка-ярмарка. От Венесуэлы до Китая – два десятка стран-участниц. Центральная тема выставки в этом году – памятная дата 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это и подлинные страницы истории. Например, здесь представлены книги, изданные во время Великой Отечественной войны. Это уже музейные экспонаты, агитационные плакаты и произведения классиков, получившие теперь новое прочтение.