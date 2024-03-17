Муковозчик: читайте если не книжки, так хоть газеты, телевизор включайте – время такое, нельзя отсидеться

О чем вышли книги? Почему беглые – смешные? О чем идеологу разговаривать с людьми? И к кому нагрянет ГУБОП? Писатель Андрей Муковозчик в проекте «МЫ!» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Разрешите поздравить вас с презентацией сразу двух книг. Андрей Муковозчик, писатель:

Это не только меня, это скорее надо поздравлять издательство, надо поздравлять тех, кто трудился над этими книгами, соавтора моего – художника Олега Карповича – тоже не забыть. Он массу сил положил, чтобы вовремя они вышли, как раз к выставке. И все получилось, да. Григорий Азаренок:

«Беглые и смешные». Мы знаем, что сатира, юмор – это самое сильное оружие против любого врага, а тем более, когда он смешной, он совсем не страшный. Андрей Муковозчик:

Ну вот, Гриша, вы же все знаете, да? Сейчас, когда немножко отошли, что называется, на расстояние вытянутой руки, видно, насколько они смешные. Насколько они смешны в своем вечном желании подглядывать через забор за нами. И что-то наше все время пытаться очернить, постебать. А не получается, потому что таланта не хватает. Насколько они смешны в своем желании казаться чем-то, надуть щеки и все такое. Потому что мы-то с вами хорошо знаем, что вот они сбежали. И ничего же нету. Никаких художественных произведений, ни картин, ни музыки, ни стихов. Ничего нету. И где? А они ж были творцы. Они ж нам кричали, что мы съездим, кто лечить будет, кто вучыць будет. Нация у них родилась. Ага. И вот смотришь на эти попытки чем-то казаться и чем-то быть. Вот они смешны. И об этом уже можно говорить, и уже можно смеяться, и уже можно, да, действительно, в голос хохотать. Поэтому книга так и называется. «Беглые и смешные» – это вот о них. О том, какими они с течением времени становятся смешными.

Григорий Азаренок:

В пятницу, когда мы записываем эту передачу, произошло событие, которое в любой другой нормальной ситуации вообще стало бы национальным скандалом. Какой-то персонаж, который называет себя учителем, четыре года оскорблял власть и так далее – все по списку там. Каналы, чаты, подписки, оскорбления, донаты – все на свете. А сейчас дошло до того, что спустя четыре года он ребенка из военно-патриотического клуба при всех унизил, заставил снимать форму. Конечно, силовики сейчас с ним разберутся. А наше общество, это же вот в любой другой стране это представить, что за национальный флаг, за национальную форму учитель будет прилюдно унижать ребенка… А вот что это такое? Андрей Муковозчик:

Вот поэтому книг две, Гриша. Поэтому одна – «Беглые и смешные», а вторая, куда мы сейчас с вами перейдем, называется «Блокнот агитатора». И вот это действительно уже тема другого разговора. А куда школа смотрела? И вот у меня опять вопрос. А что этот учитель, он в безвоздушном пространстве? Он каждый день ходил в школу, его коллеги знали о нем все, его директор знал, что такой учитель. Это опять логика – а кто будет работать? Так а нафига нам такие работники, такие учителя? Уж лучше у нас, да, действительно будет тяжело и трудно, мы будем закрывать дыры, чем держать вот таких учителей. А с другой стороны, ну да, вот он как бы высказался, вот он проявил себя. Я думаю, это последнее его проявление на какое-то ближайшее достаточно осмысленное время, чтобы вот он как раз посидел, подумал над своим поведением. А к детям, в воспитание, в образование ему должен быть однозначно закрыт вход, как бы все – человек закончил с этой сферой деятельности.

Григорий Азаренок:

Сейчас его взял ГУБОП, наши санитары леса, так сказать. Но в любой нормальной ситуации, понятно, 2020-й – все были там на истерике, на измене, как говорится… Уже 4 года прошло, его общество не отторгло, оно его не... Знаете, есть такое, остракизм – оно его не выкинуло в остракизм с его такими взглядами. Андрей Муковозчик:

Я думаю, так было дело, что он сидел тихонечко, за шваброй так встал, и не отсвечивал так вот ровненько. А, опять же, у окружающих его людей, вот с чем мы с вами бьемся и что мы пытаемся изжить? Пофигизм, равнодушие, не мое дело, моя хата с краю. Вы дождетесь, друзья мои, что вот такой вот учитель, действительно, ведь именно такие, будь их воля, вот вытаскивали бы директоров и завучей школ, выбрасывали бы в мусорные баки и приматывали бы пленкой, как вы недавно опубликовали в своем канале, в очередной раз. С голой задницей, на улице. В случае войны стреляли бы. Хотите этого дождаться? Ну, вы дождетесь. Родители, опять же, они знали про этого учителя, почему нет сигналов, почему к этому учителю раньше не пришли и не задали простые люди вопрос: а ты что делаешь вообще, а почему ты учишь детей, собственно, а что ты вообще в этой школе делаешь и в этой стране? Масса вопросов, которые можно задать. Никто почему-то не задает, все ждут ГУБОПиК. Ну, окей. Вот мы с вами легкие на подъем, но и ГУБОПиК у нас очень легкий. К кому надо, придет ко всем. Вот еще ж не поняли, ко всем придут.