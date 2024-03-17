Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф обвинил Украину в насилии над детьми и сотрудничестве с педофилами, сообщили в программе «САСС уполномочен заявить».

Марсель де Грааф, депутат Европарламента (Нидерланды):

Все эти сообщения о депортации украинских детей в Россию – чистая пропаганда. Россия приняла миллионы украинских беженцев, в том числе, к счастью, сотни тысяч детей, которых бомбила и продолжает бомбить украинская армия. Парламент должен выступить против этих украинских военных преступлений. Международный уголовный суд должен привлечь Зеленского к ответственности за это.

Более того, Украина является крупнейшим поставщиком детей для педофильских сетей, торговли людьми и торговли органами. Для этого в ней созданы детские питомники с суррогатными матерями. В России дети получают традиционное воспитание и образование. На Западе их подвергают идеологической обработке трансгендеров, блокаторам гормонов и калечащим операциям на половых органах. Лицемерие ужасное. Запад должен остановить разжигание войны.

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