Гайдукевич о наблюдателях ОБСЕ: мы научим их проводить выборы, пусть приезжают к нам как ученики

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Деградация организации ОБСЕ (наблюдателей) настолько велика, что мы теперь готовы принимать их в Беларуси только при одном условии – что они приезжают учиться проводить выборы. То есть мы больше звать их как учителей не хотим. И на равных не хотим. Потому что нет демократии в Европе. Мы хотим обучать. Поэтому пусть приезжают, учатся, смотрят. Мы покажем, какие выборы должны быть, как проводить местные, парламентские. А в России научат, как проводить президентские. А в 2025-м пусть приезжают к нам – мы научим, как проводить президентские выборы у нас. И у них. Поэтому только как учеников, больше никак.

Читайте также:

Депутат Европарламента от Нидерландов обвинил Украину в сотрудничестве с педофилами

Гайдукевич: мы не будем звать международных наблюдателей, которые лгут и подтасовывают факты

Вальдемар Гердт: наблюдатели на выборах нужны, которые оценивают объективно