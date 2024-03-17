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Гайдукевич о наблюдателях ОБСЕ: мы научим их проводить выборы, пусть приезжают к нам как ученики

17 марта 2024 19:23
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ОБСЕ уже перестала выполнять свою главную  функцию. И вместо того, чтобы  урегулировать  международные конфликты в Европе, наоборот, только подливает масло в огонь своими предвзятыми оценками. Сейчас этот процесс достиг критической точки и вылился в острый кризис доверия.

Почему международные наблюдатели стали угрожать национальным интересам? Обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Гайдукевич о наблюдателях ОБСЕ: мы научим их проводить выборы, пусть приезжают к нам как ученики-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Деградация организации ОБСЕ (наблюдателей) настолько велика, что мы теперь готовы принимать их в Беларуси только при одном условии – что они приезжают учиться проводить выборы. То есть мы больше звать их как учителей не хотим. И на равных не хотим. Потому что нет демократии в Европе. Мы хотим обучать. Поэтому пусть приезжают, учатся, смотрят. Мы покажем, какие выборы должны быть, как проводить местные, парламентские. А в России научат, как проводить президентские. А в 2025-м пусть приезжают к нам – мы научим, как проводить президентские выборы у нас. И у них. Поэтому только как учеников, больше никак.

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# Международная политика # Олег Гайдукевич

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