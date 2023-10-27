Гайдукевич: как мудр наш Президент. Кто вообще понимает? Если даже война прекратится сегодня, она не рассосётся за один день.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что касается Ближнего Востока. Конечно, ситуация очень жесткая. Цитата: это все чревато Третьей мировой войной. Если втянут Иран. А мы видим, что Иран делает все, чтобы не втягиваться в эту ситуацию. Олег Сергеевич, вы и ваша семья очень хорошо Ближний Восток знаете. Вы знаете, какая это пороховая бочка.

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Президент прав, это не просто пороховая бочка. Если там вспыхнет, остановить это будет невозможно. И уже вспыхнуло. И давайте еще скажем правду: насколько Президент мудрый человек. Кто вообще понимает? Вот даже если сегодня война остановится, за один день, за год это все не рассосется. Сколько уже погибло, сколько будет кровной мести, сколько будет терактов, сколько будет нестабильности. Уже не остановится. Уже ситуация изменилась. Каждый день новой войны – это последствия на всю Европу, на весь мир, и на нас в том числе.

А если начнется большой конфликт, как говорит Президент. Наземная операция – это тысячи убитых. Вспомните, как в Ирак вошли американцы. Я прекрасно помню этот Ирак. И при Саддаме Хусейне, и после Саддама Хусейна. Американцы зашли, и казалось все легко. 5 тысяч американских военнослужащих только по официальным данным погибли. Вспомните Афганистан. То же самое будет сейчас, если начнется наземная операция. Это, с одной стороны, тысячи смертей. С другой стороны, однозначно втянутся другие страны. Как они втянутся, в какой форме – это уже другой вопрос. Но то, что они втянутся – это сто процентов. Дальше – это миллионы мигрантов опять в Европейский союз. Когда Европа уже поймет, что им конец? Все что происходит – их американцы уничтожают. Сегодня они уничтожают и Европу, в том числе.

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