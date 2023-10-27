В Минске отметили 105-летие Всесоюзного комсомола

Новости Беларуси. История комсомола – не только наше прошлое и настоящее, это наше будущее. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время торжественного собрания, посвященного 105-летию Всесоюзного комсомола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе общественной организации всегда лежали идеи дружбы, взаимопомощи, любви к родной земле, стремление к миру и созиданию – ценностные ориентиры, которые находятся вне политической конъюнктуры. Комсомол дал путевку в жизнь миллионам советских юношей и девушек. А сегодня преемником движения стал БРСМ. Союзу молодежи удалось сохранить лучшие традиции объединения, которые сегодня развиваются в современном формате.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Прекрасные воспоминания. Во-первых, это наша юность, бодрая такая. А во-вторых, множество полезных дел (это правда). Мы всегда были едины, всегда были вместе, дополняли друг друга в делах наших, помыслах.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Общественное движение позволяло выдвигать на первые позиции личные качества человека, понимание того, что формировался менталитет в обществе, молодежи с нацеленностью на формирование того, что такое человека в принципе.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Для нас особой честью для актива БРСМ является сохранение и приумножение тех традиций, всего того, что было сделано, и передача этого символического знамени комсомолу следующего поколения.